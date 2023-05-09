Волошин: Секреты Кривбасса не выдавал. Тут все чуть-чуть поменялось

Хавбек "Динамо" Назар Волошин прокомментировал победу над "Кривбассом" (1:0) в 25-м туре УПЛ.

– Еще вчера ты был в "Кривбассе", а сейчас – в "Динамо". Все секреты выдал?

– Нет, потому что в "Кривбассе" все же, пожалуй, поменялось чуть-чуть. Видел новых игроков – в команде появились Бескоровайный и многие легионеры.

– Первый тайм, можно сказать, был за "Кривбассом", потому что было много подходов к вашим воротам, но во втором "Динамо" все же вырвало победу. На классе или за счет чего-нибудь другого?

– После дороги было тяжеловато, почти все ребята играли здесь впервые. Возможно, поле было несколько необычным. Но потом собрались, поговорили в раздевалке, прибавили темпа – и смогли забить.

– Кроме победы, чем запомнится для тебя лично приезд в Кривой Рог?

– Был очень рад видеть всех ребят, тренеров и персонал. Очень приятно было снова побывать здесь, думаю, еще не раз сюда приеду. Есть немного ностальгии.