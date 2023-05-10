Клищук: Динамо реализовало свой момент, а мы нет. Обидное поражение

Вратарь криворожского "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о домашнем матче 25 тура УПЛ против киевского "Динамо" (0:1).

- Андрей, что произошло, когда "Динамо" забивало гол?

- Пошла хорошая подача по ветру от Андриевского. Мы знали, что у него сильная левая нога, не успели накрыть. Вбежал защитник и забил нам. Досадное поражение на нашем домашнем стадионе. Будем двигаться дальше.

Что касается игры, то было много хороших моментов, их надо запомнить, а вот от плохих избавиться. Если будем в таком духе как сегодня играть против других команд - результат непременно будет.

- В первом тайме "Кривбасс" создавал моменты, а "Динамо" ничего не создало. А вот во втором все было по-другому. Почему так получилось?

- (помехается) Возможно, тот, кто играл по ветру, тот и создавал моменты. Да, у нас было много шансов, чтобы забить, но не удалось, к сожалению. "Динамо" просто реализовало свой момент и все, а мы не реализовали. Повторюсь, обидное поражение, - сказал Клищук.