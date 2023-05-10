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Шахтер купит две машины VAR и передаст их УАФ

Премьер-лига
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Об этом рассказал Сергей Палкин

Шахтер купит две машины VAR и передаст их УАФ

Олександр Приходько

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб приобретёт две машины VAR и передаст их судейскому корпусу УАФ.

"В последнее время много было сказано о судействе в УПЛ. Мощный поток негатива, каждый тур непонятные судейские решения, которые не то что снижают и без того невысокий интерес к нашему футболу - они этот интерес окончательно убивают. Судьи и их скандальные карточки, пенальти, отмена голов уверенно вышли на первый план комментариев экспертов. Фамилии арбитров мы знаем уже лучше, чем фамилии игроков команд соперников. И если мы так много говорим об арбитраже, следует признать: здесь есть явная проблема.

Что делать? Одним из решений мы видим системное использование современных технологий VAR на всех матчах УПЛ. Безусловно, VAR - не панацея, но сегодня это уже обязательная необходимость, которую признали и используют в большинстве футбольных чемпионатов во всем мире. Все клубы должны быть в равных условиях, и необходимо, чтобы VAR работал на каждом матче.

Поэтому ФК "Шахтер" принял решение о приобретении двух машин VAR, которые клуб передает УАФ для обслуживания матчей УПЛ в следующем сезоне. Обе машины будут приобретены из тех 60 миллионов гривен, которые мы обещали ранее направить на поддержку украинского футбола.

Надеюсь, появление достаточного количества машин VAR существенно снизит количество судейских скандалов и позволит обеспечить использование видеотехнологий на каждом матче. Давайте снова говорить о футболе, а не о футбольных арбитрах и их ошибках", - отметил Палкин.

Напомним, ранее президент перволигового "Полесья" Геннадий Буткевич решил помочь УАФ, купив для Ассоциации систему видеопомощи арбитрам.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) VAR
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (7)
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Romerik (YNWA)
10.05.2023 в 14:35
Тепер потенційно буде 6. Ще дві і можна закрити всі матчі. Головне щоб бородата гнида знову не придумувала відмазки не використання вар і не віддавала їх за кордон
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0
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Moro (Київ)
10.05.2023 в 13:30
"честний" крадій купує камеру відеонагляду для поліції))) ось на що це схоже) я б там розібрав ті машини до гвинтика, бо там колорадські налаштування 100% будуть))) "держи крадія" кричав гучніше всіх крадій)))
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0
-3
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scorpius (Ck)
10.05.2023 в 14:09
Разобрать, ага... Да таких диких как ты к ним даже не подпустят
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0
-1
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Moro (Київ)
10.05.2023 в 14:19
ох, як це в кротячому стилі відповідь...ну так, всі кругом дикі...одні колоради "восточноевропейский реал" - тільки по отриманню в анал))))) прям вірші виходять))))
0
0
DeepSh (Мариуполь)
10.05.2023 в 13:21
Судьи украли победу Шахтера в Александрии. Не поставили очевидный пенальти на Келси и не засчитали чистый гол Зубкова в конце матча. С ВАР судье пришлось бы это сделать.
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+2
-2
kazbet (Черкассы)
10.05.2023 в 13:13
а павелко іх продасть і купить креветок і парову машину))
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+2
0
жажа_the_best (Харьков)
10.05.2023 в 13:11
Это чистой воды взятка! Теперь судьи будут трактовать спорные эпизоды в пользу сепарских ахметовских вонючек.
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0
-3

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