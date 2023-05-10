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Шахтер купит две машины VAR и передаст их УАФ
Об этом рассказал Сергей Палкин
Олександр Приходько
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб приобретёт две машины VAR и передаст их судейскому корпусу УАФ.
"В последнее время много было сказано о судействе в УПЛ. Мощный поток негатива, каждый тур непонятные судейские решения, которые не то что снижают и без того невысокий интерес к нашему футболу - они этот интерес окончательно убивают. Судьи и их скандальные карточки, пенальти, отмена голов уверенно вышли на первый план комментариев экспертов. Фамилии арбитров мы знаем уже лучше, чем фамилии игроков команд соперников. И если мы так много говорим об арбитраже, следует признать: здесь есть явная проблема.
Что делать? Одним из решений мы видим системное использование современных технологий VAR на всех матчах УПЛ. Безусловно, VAR - не панацея, но сегодня это уже обязательная необходимость, которую признали и используют в большинстве футбольных чемпионатов во всем мире. Все клубы должны быть в равных условиях, и необходимо, чтобы VAR работал на каждом матче.
Поэтому ФК "Шахтер" принял решение о приобретении двух машин VAR, которые клуб передает УАФ для обслуживания матчей УПЛ в следующем сезоне. Обе машины будут приобретены из тех 60 миллионов гривен, которые мы обещали ранее направить на поддержку украинского футбола.
Надеюсь, появление достаточного количества машин VAR существенно снизит количество судейских скандалов и позволит обеспечить использование видеотехнологий на каждом матче. Давайте снова говорить о футболе, а не о футбольных арбитрах и их ошибках", - отметил Палкин.
Напомним, ранее президент перволигового "Полесья" Геннадий Буткевич решил помочь УАФ, купив для Ассоциации систему видеопомощи арбитрам.
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