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Ивестно, когда Юрченко вернется в общую группу Ворсклы - его оперировал врач Шахтера

Премьер-лига
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Реабилитация длилась ровно месяц

Ивестно, когда Юрченко вернется в общую группу Ворсклы - его оперировал врач Шахтера

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Полузащитник "Ворсклы" Владлен Юрченко восстановился после операции и завтра присоединится к общей группе команды. Об этом сообщает ТаТоТаке.

29-летний Юрченко получил травму мениска в домашнем матче против "Ингульца" (7 апреля, 1:0).

По информации источника, операцию футболисту в киевской клинике сделал Дмитрий Скибинский - по совместительству директор медицинского департамента "Шахтера". Реабилитация после хирургического вмешательства длилась ровно месяц.

Интересно, что именно этот врач делал операцию на хряще в колене еще одному воспитаннику академии "Шахтера" – Вячеславу Чурко из "Зари".

В текущем сезоне Юрченко провел 17 матчей за полтавчан, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владлен Юрченко
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Источник:
ТаТоТаке

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