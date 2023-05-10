Ивестно, когда Юрченко вернется в общую группу Ворсклы - его оперировал врач Шахтера

Полузащитник "Ворсклы" Владлен Юрченко восстановился после операции и завтра присоединится к общей группе команды. Об этом сообщает ТаТоТаке.

29-летний Юрченко получил травму мениска в домашнем матче против "Ингульца" (7 апреля, 1:0).

По информации источника, операцию футболисту в киевской клинике сделал Дмитрий Скибинский - по совместительству директор медицинского департамента "Шахтера". Реабилитация после хирургического вмешательства длилась ровно месяц.

Интересно, что именно этот врач делал операцию на хряще в колене еще одному воспитаннику академии "Шахтера" – Вячеславу Чурко из "Зари".

В текущем сезоне Юрченко провел 17 матчей за полтавчан, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.