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Маркевич: Слюсар, Дидык и Сапуга уже спокойно могут играть в Шахтере или в Динамо

Премьер-лига
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Также тренер отметил Ваната из Динамо

Маркевич: Слюсар, Дидык и Сапуга уже спокойно могут играть в Шахтере или в Динамо

Фото: ФК Рух

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о перспективных, по его мнению, молодых игроках львовского "Руха".

– Среди игроков вас кто-то порадовал в УПЛ?

– Я слежу, в основном, за молодежью. Мне импонируют три игрока "Руха": Слюсар, Дидык и Сапуга. Они фактурные, боевитые и у них есть хороший уровень мастерства. Думаю, в будущем они будут играть в сборной Украины. Я вижу у них серьезную перспективу.

Еще могу отметить Ваната из "Динамо". У него есть все качества, чтобы стать хорошим нападающим и решить многолетнюю проблему киевлян в атаке.

– Слюсар, Дидык и Сапуга уже готовы перейти в более сильную команду, например, "Шахтер" или "Динамо"?

– Я думаю, они спокойно уже могут играть в этих клубах и быть одними из лучших. Для их прогресса нужно, чтобы команда играла, а "Рух" пока мучается, а не играет.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Роман Дидык Владислав Ванат Марко Сапуга
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