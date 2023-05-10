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Маркевич: Слюсар, Дидык и Сапуга уже спокойно могут играть в Шахтере или в Динамо
Также тренер отметил Ваната из Динамо
Фото: ФК Рух
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о перспективных, по его мнению, молодых игроках львовского "
– Среди игроков вас кто-то порадовал в УПЛ?
– Я слежу, в основном, за молодежью. Мне импонируют три игрока "Руха": Слюсар, Дидык и Сапуга. Они фактурные, боевитые и у них есть хороший уровень мастерства. Думаю, в будущем они будут играть в сборной Украины. Я вижу у них серьезную перспективу.
Еще могу отметить Ваната из "Динамо". У него есть все качества, чтобы стать хорошим нападающим и решить многолетнюю проблему киевлян в атаке.
– Слюсар, Дидык и Сапуга уже готовы перейти в более сильную команду, например, "Шахтер" или "Динамо"?
– Я думаю, они спокойно уже могут играть в этих клубах и быть одними из лучших. Для их прогресса нужно, чтобы команда играла, а "Рух" пока мучается, а не играет.
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