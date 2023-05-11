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Фол и его последствия для игрока. Днепр-1 в видео оправдывает пенальти в ворота Александрии
Днепряне выложили видео со своей трактовкой эпизода
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Доигровка матча 1-го тура УПЛ, в котором
Свой гол днепряне забили после спорного пенальти - Даниил Скорко прихватил (или просто дотронулся) до плеча Александра Назаренко, который с криком завалился на поле. Судья Ярослав Козык дал 11-метровый, который реализовал Довбик.
Эпизод вызвал серьезный ажиотаж как у болельщиков, так и у журналистов.
В итоге, пресс-служба "Днепра-1" решила высказать свою позицию эпизода, выложив в соцсетях фола и якобы его последствий для игрока.
"Просто спокойно смотрим видео. Игрока, который на скорости идет на мяч, откровенно дергают за плечо. Последствия на его плече наглядны", – подписана публикация.
Напомним, что и прошлый матч
Просто спокійно дивимось відео. Гравця, який на швидкості йде на м'яч, відверто смикають за плече. Наслідки на його плечі наочні. pic.twitter.com/2CbeWYJPz4— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) May 11, 2023
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