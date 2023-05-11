Фол и его последствия для игрока. Днепр-1 в видео оправдывает пенальти в ворота Александрии

Доигровка матча 1-го тура УПЛ, в котором "Днепр-1" сыграл вничью с "Александрией" (1:1) , уже традиционно для Премьер-Лиги не обошелся без судейского скандала.

Свой гол днепряне забили после спорного пенальти - Даниил Скорко прихватил (или просто дотронулся) до плеча Александра Назаренко, который с криком завалился на поле. Судья Ярослав Козык дал 11-метровый, который реализовал Довбик.

Эпизод вызвал серьезный ажиотаж как у болельщиков, так и у журналистов.

В итоге, пресс-служба "Днепра-1" решила высказать свою позицию эпизода, выложив в соцсетях фола и якобы его последствий для игрока.

"Просто спокойно смотрим видео. Игрока, который на скорости идет на мяч, откровенно дергают за плечо. Последствия на его плече наглядны", – подписана публикация.

Напомним, что и прошлый матч "Днепра-1" - против "Черноморца" (2:1) ознаменовался судейским скандалом - тогда рефери поставил пенальти в пользу днепрян после контакта за пределами штрафной.