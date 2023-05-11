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"Это как Роналду в Динамо - может оказаться, а может и нет". Гагарин рассказал о Рамадани в Кривбассе
Кто-то подходит Кривбассу, кто-то не подходит, есть разные моменты
фото - Getty Images
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал информацию о том, что криворожский клуб просматривал зимой хавбека Решата Рамадани, который затем оказался в "Динамо".
- Правда ли, что "Кривбасс" просматривал Решата Рамадани зимой?
– Здесь нечего говорить. Кто-то что-то сказал, кто-то написал.
– То есть, вы не можете подтвердить эту информацию?
– Я не буду ни подтверждать, ни опровергать. "Кривбасс" многих футболистов просматривает, у нас большая скаутская структура. Мы работаем, рассматриваем разных футболистов. Кто-то подходит, кто-то не подходит, есть разные моменты.
- Понятно. А вообще, какова ваша реакция на все эти разговоры о Рамадани и "Кривбассе"?
– Я вообще удивлен, что за все это зацепилось. Это знаете, как люди пишут, что Роналду мог оказаться в киевском "Динамо", а мог и не оказаться. Такая же история и с Рамадани и "Кривбассом". Поэтому это информация, в которой ничего особенного нет.
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