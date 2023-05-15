  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бенито: Разочарованы результатом, но мы остаемся сосредоточенными до конца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенито: Разочарованы результатом, но мы остаемся сосредоточенными до конца

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер "Динамо" - о поражении от "Черноморца"

Бенито: Разочарованы результатом, но мы остаемся сосредоточенными до конца

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вингер "Динамо" Бенито прокомментировал поражение от "Черноморца" (2:3) в 26-м туре чемпионата Украины.

"Разочарованы результатом, но мы остаемся сосредоточенными до конца. Пусть Аллах облегчит остальное, на все воля Аллаха. Мы продолжаем бороться", - написал нигерийский футболист в своем Instagram.

Напомним, за четыре тура до конца этого сезона УПЛ у столичного клуба есть в своем активе 50 очков. Отставание от первого в турнирной таблице донецкого "Шахтера" составляет 13 баллов.

Читайте такжеПолузащитник Черноморца: Не могу назвать матч против Динамо лучшим в сезоне
По теме
yellow-arrow
Минай готов дать бой Днепру-1. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Снова пять. Фоторепортаж с матча Металлист - Заря
yellow-arrow
Верес первым в Украине установит VAR на своем стадионе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Бенито
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде