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Бенито: Разочарованы результатом, но мы остаемся сосредоточенными до конца
Вингер "Динамо" - о поражении от "Черноморца"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Вингер "Динамо" Бенито прокомментировал поражение от "Черноморца" (2:3) в 26-м туре чемпионата Украины.
"Разочарованы результатом, но мы остаемся сосредоточенными до конца. Пусть Аллах облегчит остальное, на все воля Аллаха. Мы продолжаем бороться", - написал нигерийский футболист в своем Instagram.
Напомним, за четыре тура до конца этого сезона УПЛ у столичного клуба есть в своем активе 50 очков. Отставание от первого в турнирной таблице донецкого "Шахтера" составляет 13 баллов.
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