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Бойко: Контракт с Динамо? Тяжелое решение, но оно будет принято
Украинец не спешит завершать карьеру
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал о ближайших планах, а также прояснил ситуацию вокруг его контракта с киевским клубом. Напомним, трудовое соглашение вратаря с бело-синими истекает в июне этого года.
"Тренером себя пока не вижу, потому что ставлю своей целью поиграть еще два-три года точно, потому что я чувствую в себе силы физические и психологические. Я готов играть на большом уровне.
Тренерские курсы я начал, потому что был травмирован, у меня было свободное время. Лучше начать сейчас, чтобы когда конец карьеры не тратить время на обучение и начинать работать.
Что касается продления контракта – это мы увидим только в конце сезона. Тяжелое решение, оно будет принято, каким бы оно ни было. В первую очередь будем принимать во внимание то, будет ли клуб на меня рассчитывать или нет. Тоже мое решение.
Я вижу, что происходит в клубе. Посмотрим, не будем ничего загадывать и давать прямые комментарии, остаюсь ли я. Но то, что я буду играть – это 100%", - сказал Бойко.
Отметим, что 35-летний Бойко пропустил большую часть сезона из-за травмы.
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