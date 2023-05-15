  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бойко: Контракт с Динамо? Тяжелое решение, но оно будет принято
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бойко: Контракт с Динамо? Тяжелое решение, но оно будет принято

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец не спешит завершать карьеру

Бойко: Контракт с Динамо? Тяжелое решение, но оно будет принято

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал о ближайших планах, а также прояснил ситуацию вокруг его контракта с киевским клубом. Напомним, трудовое соглашение вратаря с бело-синими истекает в июне этого года.

"Тренером себя пока не вижу, потому что ставлю своей целью поиграть еще два-три года точно, потому что я чувствую в себе силы физические и психологические. Я готов играть на большом уровне.

Тренерские курсы я начал, потому что был травмирован, у меня было свободное время. Лучше начать сейчас, чтобы когда конец карьеры не тратить время на обучение и начинать работать.

Что касается продления контракта – это мы увидим только в конце сезона. Тяжелое решение, оно будет принято, каким бы оно ни было. В первую очередь будем принимать во внимание то, будет ли клуб на меня рассчитывать или нет. Тоже мое решение.

Я вижу, что происходит в клубе. Посмотрим, не будем ничего загадывать и давать прямые комментарии, остаюсь ли я. Но то, что я буду играть – это 100%", - сказал Бойко.

Отметим, что 35-летний Бойко пропустил большую часть сезона из-за травмы.

Читайте такжеРуководство Динамо примет решение о контрактах Караваева, Бенито и Бойко по окончанию сезона
По теме
yellow-arrow
Кучер: Обратная замена Подлепенца – мое решение. Он вышел и терял мячи
yellow-arrow
УПЛ. Минай - Днепр-1 0:1. Сквозь зубы
yellow-arrow
Довбик забил 23-й гол в текущем чемпионате. До рекорда Мхитаряна еще два мяча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде