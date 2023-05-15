Бойко: Контракт с Динамо? Тяжелое решение, но оно будет принято

Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал о ближайших планах, а также прояснил ситуацию вокруг его контракта с киевским клубом. Напомним, трудовое соглашение вратаря с бело-синими истекает в июне этого года.

"Тренером себя пока не вижу, потому что ставлю своей целью поиграть еще два-три года точно, потому что я чувствую в себе силы физические и психологические. Я готов играть на большом уровне. Тренерские курсы я начал, потому что был травмирован, у меня было свободное время. Лучше начать сейчас, чтобы когда конец карьеры не тратить время на обучение и начинать работать.

Что касается продления контракта – это мы увидим только в конце сезона. Тяжелое решение, оно будет принято, каким бы оно ни было. В первую очередь будем принимать во внимание то, будет ли клуб на меня рассчитывать или нет. Тоже мое решение. Я вижу, что происходит в клубе. Посмотрим, не будем ничего загадывать и давать прямые комментарии, остаюсь ли я. Но то, что я буду играть – это 100%", - сказал Бойко.

Отметим, что 35-летний Бойко пропустил большую часть сезона из-за травмы.