Премьер-лига
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Стало известно расписание матчей 29-го тура УПЛ
Предпоследний тур
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей предпоследнего, 29-го тура УПЛ сезона-2022/23.
29-й ТУР
28 мая (воскресенье)
"Шахтер" — "Днепр-1" 15:00
"Александрия" — "Заря" 15:00
29 мая (понедельник)
"Динамо" — "Верес" 15:00
"Металлист" — "Минай" 15:00
"Ворскла" — "Колос" 15:00
"Львов" — "Ингулец" 15:00
"Черноморец" — "Рух" 15:00
"Металлист 1925" — "Кривбасс" 15:00
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Источник:УПЛ
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