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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно расписание матчей 29-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Предпоследний тур

Стало известно расписание матчей 29-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей предпоследнего, 29-го тура УПЛ сезона-2022/23.

29-й ТУР

28 мая (воскресенье)

"Шахтер" — "Днепр-1" 15:00

"Александрия" — "Заря" 15:00

29 мая (понедельник)

"Динамо" — "Верес" 15:00

"Металлист" — "Минай" 15:00

"Ворскла" — "Колос" 15:00

"Львов" — "Ингулец" 15:00

"Черноморец" — "Рух" 15:00

"Металлист 1925" — "Кривбасс" 15:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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