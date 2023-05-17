СМИ: Капитан Ингульца может покинуть клуб

Центральный защитник "Ингульца" Максим Ковалев ближайшим летом может покинуть клуб, сообщает FootBoom.

В конце июня у футболиста заканчивается контракт. Стороны до сих пор не вели переговоры о новом соглашении. Согласно данным источника, несколько команд УПЛ уже проявили заинтересованность в услугах 34-летнего капитана петровцев.

Ковалец выступает за "Ингулец" с лета 2018 года. В текущем сезоне Максим отыграл 18 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Ранее он играл за разные команды "Шахтера", "Зарю", "Мариуполь", алчевскую "Сталь" и "Зирку", вызывался в юношескую сборную Украины (U-19).