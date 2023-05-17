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СМИ: Капитан Ингульца может покинуть клуб
Летом у защитника заканчивается контракт
Фото: ФК Інгулець
Центральный защитник "Ингульца" Максим Ковалев ближайшим летом может покинуть клуб, сообщает FootBoom.
В конце июня у футболиста заканчивается контракт. Стороны до сих пор не вели переговоры о новом соглашении. Согласно данным источника, несколько команд УПЛ уже проявили заинтересованность в услугах 34-летнего капитана петровцев.
Ковалец выступает за "Ингулец" с лета 2018 года. В текущем сезоне Максим отыграл 18 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.
Ранее он играл за разные команды "Шахтера", "Зарю", "Мариуполь", алчевскую "Сталь" и "Зирку", вызывался в юношескую сборную Украины (U-19).
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