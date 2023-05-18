Кополовец: Если какой-нибудь топовый клуб в УПЛ не забивает, то им на помощь приходят судьи

Бывший украинский футболист Михаил Кополовец рассказал, что думает о нынешнем уровне чемпионата Украины.

– Соглашаешься, что этот чемпионат Украины – самый слабый как минимум за последние 25 лет?

– Однозначно, есть объективные причины. Разумеется – война. Но думаю, наш футбол остановился и до войны, он уже деградировал. Я уже много раз в интервью говорил, что этому футболу нужны реформы. В конце сезона постоянно судейские скандалы, незасчитанные голы и так далее.

"Минай" забивает "Шахтеру" – гол не засчитывается. Понимаю, что "Шахтер" не всегда может выигрывать матчи. "Барселона" тоже не всегда выигрывает, "Реал" тоже. Но они играют вничью или проигрывают. А тут если какой-нибудь топовый гранд не забивает, то им на помощь приходят судьи – поэтому и чемпионат неинтересен. Потому что люди понимают… Ну как он может быть интересен?

Понимаете, результаты матчей искажаются. Этот чемпионат слабенький. Даже смотрю по футболистам. Те, что сейчас играют, в том чемпионате, который был у нас, даже не были бы в команде УПЛ. Много таких.

– Действительно, на финишной прямой и "Шахтер", и "Днепр-1" замазаны в скандалах. Как думаешь, кто больше зашкваривается?

– Команды играют в такой футбол, какой им предлагает ассоциация. Если это их устраивает… Сначала "Шахтер", а потом "Днепр-1" принимает правила игры и такое же чудит. Как выиграть этот чемпионат, если такие голы не забивают? И "Днепр-1" начинает то же самое чудить, вот и все. Все очень просто, – сказал Кополовец.