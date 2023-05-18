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СМИ: Марсель контактировал с Довбиком через Малиновского
Первые контакты между сторонами были положительные
Фото: scdnipro1.com.ua
Французский "Марсель" проявляет устойчивый интерес к форварду "
Более того, источник пишет о том, что "Марсель" контактировал с Довбиком через украинского хавбека команды Руслана Малиновского.
Первые контакты между сторонами были положительные, поэтому издание пишет о высокой вероятности будущего перехода.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Марсель" может подписать Довбика летом, заплатив 11-15 млн евро, либо дождаться января, когда у игрока закончится контракт с "Днепром-1".
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