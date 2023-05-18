СМИ: Марсель контактировал с Довбиком через Малиновского

Французский "Марсель" проявляет устойчивый интерес к форварду " Днепра-1 " Артема Довбика, сообщает французское издание Team Football.

Более того, источник пишет о том, что "Марсель" контактировал с Довбиком через украинского хавбека команды Руслана Малиновского.

Первые контакты между сторонами были положительные, поэтому издание пишет о высокой вероятности будущего перехода.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Марсель" может подписать Довбика летом, заплатив 11-15 млн евро, либо дождаться января, когда у игрока закончится контракт с "Днепром-1".