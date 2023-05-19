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18-летний Царенко: В первой команде Динамо чувствую доверие
Хавбек не так давно стал игроком основной команды бело-синих
ФК "Динамо" / Автор невідомий
18-летний полузащитник Антон Царенко, который не так давно стал игроком основы "Динамо", рассказал о своих впечатлениях от выступлений за первую команду киевлян.
— Я не так давно в первой команде и для меня, 18-летнего парня, который только пришел, сразу попадать в заявку первой команды - это многого стоит. Доверие я чувствую, думаю, это один из главных факторов, которые нужны для того, чтобы прогрессировать.
— За последние годы путь из юношеских команд "Динамо" до основных прошло немало игроков: Забарный, Шапаренко, Цыганков, Миколенко, Попов, Сирота. Чья история из них вдохновляет тебя больше всего?
— Я следил за каждым из них, да и продолжаю следить. Нет такого, что кто-то вдохновил больше, а кто-то меньше. Все они заслуживают уважения и внимания. Вдохновляюсь каждой из этих историй и искренне рад, что у них уже есть то, чего они заслужили своим трудом.
— Кто в основной команде "Динамо" тебе помогает больше всего?
— Я не могу назвать конкретного человека, здесь мне помогают все. Это очень хорошая история для становления футболиста, - сказал Царенко.
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