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18-летний Царенко: В первой команде Динамо чувствую доверие

Премьер-лига
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Хавбек не так давно стал игроком основной команды бело-синих

18-летний Царенко: В первой команде Динамо чувствую доверие

ФК "Динамо" / Автор невідомий

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18-летний полузащитник Антон Царенко, который не так давно стал игроком основы "Динамо", рассказал о своих впечатлениях от выступлений за первую команду киевлян.

— Я не так давно в первой команде и для меня, 18-летнего парня, который только пришел, сразу попадать в заявку первой команды - это многого стоит. Доверие я чувствую, думаю, это один из главных факторов, которые нужны для того, чтобы прогрессировать.

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— За последние годы путь из юношеских команд "Динамо" до основных прошло немало игроков: Забарный, Шапаренко, Цыганков, Миколенко, Попов, Сирота. Чья история из них вдохновляет тебя больше всего?

— Я следил за каждым из них, да и продолжаю следить. Нет такого, что кто-то вдохновил больше, а кто-то меньше. Все они заслуживают уважения и внимания. Вдохновляюсь каждой из этих историй и искренне рад, что у них уже есть то, чего они заслужили своим трудом.

— Кто в основной команде "Динамо" тебе помогает больше всего?

— Я не могу назвать конкретного человека, здесь мне помогают все. Это очень хорошая история для становления футболиста, - сказал Царенко.

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В статье: Динамо (Киев) Антон Царенко
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