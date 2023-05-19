  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сарапий: Бог с нами и это дарит нам надежду на дальнейшие игры
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сарапий: Бог с нами и это дарит нам надежду на дальнейшие игры

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 вырвал победу на последних секундах матча с Колосом

Сарапий: Бог с нами и это дарит нам надежду на дальнейшие игры

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий прокомментировал матч 27-го тура УПЛ с "Колосом" (2:1), в которой он стал автором победного гола в компенсированное время поединка.

– Забивать – это всегда приятно, но мы стремимся побеждать в каждом матче, поэтому кто именно забивает – или Тема (Довбик), или Пиха (Пихаленок), или я – это все равно. Главное, что у нас есть плюс три очка в турнирной таблице и мы идем дальше.

– Если бы вы не забили, то 1:1 в сегодняшнем матче было бы катастрофой для "Днепра-1"?

– Да, это действительно так.

Читайте такжеСо скрипом, но дожали. Днепр-1 - Колос 2:1. Видео голов и обзор матча

– Что было в раздевалке после первых 45 минут?

– Наши тренеры указали нам, что мы делаем неправильно. Мы посмотрели на свои ошибки и во втором тайме уже старались их не делать. В конце матча мы уже пошли в навалу, ва-банк, поэтому очень здорово, что мы сумели победить.

– На чем акцентировали тренеры свое внимание в перерыве?

– Конечно, что на игре в обороне, потому что столько, сколько создал моментов у наших ворот "Колос", в этом чемпионате не делала ни одна команда.

– "Днепр-1" уже не впервые вырывает победу на последних секундах. Это чемпионский характер?

– Да, возможно это и есть чемпионская победа. Но, откровенно говоря, лучше до такого не доводить, ведь можно поседеть до конца чемпионата (улыбается).

– Кажется, что во второй части чемпионата болельщики "Днепра-1" больше начинают седеть.

– Возможно и так, но Бог с нами и это дарит нам надежду на дальнейшие игры.

По теме
yellow-arrow
Леоненко: Суркисам нужно продавать Динамо. Купить может любой миллионер - богатых людей у нас много
yellow-arrow
Вирт: Все было хорошо сегодня, кроме ненабранных очков
yellow-arrow
СМИ: Основной центрбек Динамо выбыл из-за травмы до конца сезона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Дніпро-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде