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Сарапий: Бог с нами и это дарит нам надежду на дальнейшие игры
Днепр-1 вырвал победу на последних секундах матча с Колосом
scdnipro1.com.ua
Защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий прокомментировал
– Забивать – это всегда приятно, но мы стремимся побеждать в каждом матче, поэтому кто именно забивает – или Тема (Довбик), или Пиха (Пихаленок), или я – это все равно. Главное, что у нас есть плюс три очка в турнирной таблице и мы идем дальше.
– Если бы вы не забили, то 1:1 в сегодняшнем матче было бы катастрофой для "Днепра-1"?
– Да, это действительно так.
– Что было в раздевалке после первых 45 минут?
– Наши тренеры указали нам, что мы делаем неправильно. Мы посмотрели на свои ошибки и во втором тайме уже старались их не делать. В конце матча мы уже пошли в навалу, ва-банк, поэтому очень здорово, что мы сумели победить.
– На чем акцентировали тренеры свое внимание в перерыве?
– Конечно, что на игре в обороне, потому что столько, сколько создал моментов у наших ворот "Колос", в этом чемпионате не делала ни одна команда.
– "Днепр-1" уже не впервые вырывает победу на последних секундах. Это чемпионский характер?
– Да, возможно это и есть чемпионская победа. Но, откровенно говоря, лучше до такого не доводить, ведь можно поседеть до конца чемпионата (улыбается).
– Кажется, что во второй части чемпионата болельщики "Днепра-1" больше начинают седеть.
– Возможно и так, но Бог с нами и это дарит нам надежду на дальнейшие игры.
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