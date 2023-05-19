Леоненко: Суркисам нужно продавать Динамо. Купить может любой миллионер - богатых людей у нас много

Экс-форвард " Динамо " и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о нынешнем кризисе в киевской команде.

– "Динамо" впервые проиграло под руководством Шовковского, уступив "Черноморцу" – 2:3. Что вы думаете об игре киевлян в этом матче?

– Печаль в том, что динамовцы начали очень уверенно проигрывать с первых минут. Сразу было понятно, что приятного будет мало. Было видно, что "Черноморец" вышел с хорошим настроем на игру. У моего друга Григорчука очень хорошая команда, он ее может создать даже из ничего.

С первых минут матча "Динамо" показало болельщикам, что поздравлять с праздником их не будет. Порадовало только, что в начале второго тайма "Динамо" включилось на 20 минут, но потом опять выключилось. Такое ощущение, что динамовцы играют так, будто делают нам одолжение. Болельщики от нынешнего "Динамо" даже не требуют результата, главное – чтобы старались.

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– Что происходит с "Динамо", как вы думаете?

– Все уже забыли, что эти же игроки слабо выглядели еще до Луческу. Просто Луческу пришел как спаситель, выиграл чемпионат, случайно не случайно – какая разница. А потом все встало на свои места. Сейчас придумали отмазку, что команда молодая. А зачем тогда довели до того, что осталась молодая команда? Кого нах*р интересует, что команда молодая? Зачем вы старых куда-то продали тогда? Почему не подготовили замену?

Во всех нормальных клубах есть конвейер и преемственность. Когда я уходил из "Динамо", то после себя оставил Шевченко и Реброва. А Шевченко и Ребров после себя никого не оставили. А сейчас тем более!

– Что, по-вашему, сейчас нужно делать "Динамо"?

– Суркисам нужно продавать клуб! Складывается такое ощущение, что ни президенту, ни футболистам, ничего уже не надо. С Луческу все понятно, там мысли больше о здоровье, да и лет ему немало, хотя он работяга. Поэтому Суркисам нужно передавать клуб в другие руки, как можно скорее.

– Кто может купить "Динамо"?

– Я думаю таких дохр*на у нас в стране! Любой миллионер может купить "Динамо", а богатых людей у нас много! Я не вижу в этом проблемы.