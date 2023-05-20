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Луческу сейчас работает не более 15% своих возможностей. Препятствует травма – Дулуб

Премьер-лига
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Пока киевлянами руководит Александр Шовковский

Луческу сейчас работает не более 15% своих возможностей. Препятствует травма – Дулуб

ФК "Динамо" / Автор невідомий

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Бывший главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал результаты "Динамо" в этом сезоне:

– “Динамо” уже упустило даже математические шансы занять первое место. Вы ожидали такого перед стартом сезона?

– Точно нет. Процентов на 90 я был уверен, что УПЛ выиграют именно киевляне. Ключевое для команды в этом чемпионате – это, как ни странно, ни здоровье футболистов, а состояние ее главного тренера. Кто знаком на личном опыте с диагнозом Мирчи, понимает, насколько такая проблема со бедром может влият на жизнь и работоспособность. Думаю, румынский специалист сейчас работает не более чем на 15% своих возможностей.

– При исполняющем обязанности главного тренера Александра Шовковского "Динамо" выиграло первые три матча, но на день рождения клуба уступил дома "Черноморцу". Он сумел изменить игру команды?

– В любом случае, Шовковский лишь подменяет главного тренера и его способность влиять на ситуацию очень ограничена.

– В случае, когда у тренера проблемы команду нередко вытаскивают ее лидеры.

– И здесь “Динамо” не повезло. Цыганков и Забарный хотели покинуть клуб, и это безусловно влияло на их мотивацию. Ну, а когда ведущие игроки не на высоте, то и другие снижают показатели.

Кроме того, Сидорчук и Буяльский когда-нибудь вполне могли иметь предложения из-за границы. А если передерживать таких мастеров, они тоже не выходят на свой пик”, - сказал Дулуб.

Напомним, что Мирча Луческу сейчас находится на больничном из-за травмы. Его временно заменяет Александр Шовковский.

В турнирной таблице "Динамо" занимает четвертое место. Следующий матч киевляне сыграют сегодня, 20 мая, против "Александрии".

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В статье: Мирча Луческу Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
FanDay

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