Луческу сейчас работает не более 15% своих возможностей. Препятствует травма – Дулуб

Бывший главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал результаты "Динамо" в этом сезоне:

“ – “Динамо” уже упустило даже математические шансы занять первое место. Вы ожидали такого перед стартом сезона?

– Точно нет. Процентов на 90 я был уверен, что УПЛ выиграют именно киевляне. Ключевое для команды в этом чемпионате – это, как ни странно, ни здоровье футболистов, а состояние ее главного тренера. Кто знаком на личном опыте с диагнозом Мирчи, понимает, насколько такая проблема со бедром может влият на жизнь и работоспособность. Думаю, румынский специалист сейчас работает не более чем на 15% своих возможностей.

– При исполняющем обязанности главного тренера Александра Шовковского "Динамо" выиграло первые три матча, но на день рождения клуба уступил дома "Черноморцу". Он сумел изменить игру команды?

– В любом случае, Шовковский лишь подменяет главного тренера и его способность влиять на ситуацию очень ограничена.

– В случае, когда у тренера проблемы команду нередко вытаскивают ее лидеры.

– И здесь “Динамо” не повезло. Цыганков и Забарный хотели покинуть клуб, и это безусловно влияло на их мотивацию. Ну, а когда ведущие игроки не на высоте, то и другие снижают показатели.

Кроме того, Сидорчук и Буяльский когда-нибудь вполне могли иметь предложения из-за границы. А если передерживать таких мастеров, они тоже не выходят на свой пик”, - сказал Дулуб.