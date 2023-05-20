Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу сейчас работает не более 15% своих возможностей. Препятствует травма – Дулуб
Пока киевлянами руководит Александр Шовковский
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Бывший главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал результаты "Динамо" в этом сезоне:
“ – “Динамо” уже упустило даже математические шансы занять первое место. Вы ожидали такого перед стартом сезона?
– Точно нет. Процентов на 90 я был уверен, что УПЛ выиграют именно киевляне. Ключевое для команды в этом чемпионате – это, как ни странно, ни здоровье футболистов, а состояние ее главного тренера. Кто знаком на личном опыте с диагнозом Мирчи, понимает, насколько такая проблема со бедром может влият на жизнь и работоспособность. Думаю, румынский специалист сейчас работает не более чем на 15% своих возможностей.
– При исполняющем обязанности главного тренера Александра Шовковского "Динамо" выиграло первые три матча, но на день рождения клуба уступил дома "Черноморцу". Он сумел изменить игру команды?
– В любом случае, Шовковский лишь подменяет главного тренера и его способность влиять на ситуацию очень ограничена.
– В случае, когда у тренера проблемы команду нередко вытаскивают ее лидеры.
– И здесь “Динамо” не повезло. Цыганков и Забарный хотели покинуть клуб, и это безусловно влияло на их мотивацию. Ну, а когда ведущие игроки не на высоте, то и другие снижают показатели.
Кроме того, Сидорчук и Буяльский когда-нибудь вполне могли иметь предложения из-за границы. А если передерживать таких мастеров, они тоже не выходят на свой пик”, - сказал Дулуб.
Напомним, что Мирча Луческу сейчас находится на больничном из-за травмы. Его временно заменяет Александр Шовковский.
В турнирной таблице "Динамо" занимает четвертое место. Следующий матч киевляне сыграют сегодня, 20 мая, против "Александрии".
Популярное сейчас
- Девин Хейни – Василий Ломаченко: где и когда смотреть онлайн бой
- Марсель Малиновского вышел в Лигу чемпионов после поражения Монако от Лиона
- Йовичевич: Молодые игроки Шахтера за три матча до своего первого чемпионства
- Журналист раскрыл судьбу Металлиста в случае вылета из УПЛ
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Новости по теме
- 00:05 Украинские Сабо: По поведению Луческу я увидел, что ему все равно – проиграет он или выигрывает
- 12:54 Украинские Назван тренер, который заинтересовал Динамо - он досрочно привел европейский клуб в чемпионству
- 14:27 Украинские ФОТО. Игроки Динамо вышли на матч с Кривбассом в футболках в поддержку Луческу