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Александрия - Динамо 1:5. Лучший матч киевлян при Шовковском

Премьер-лига
Обновлено
(6 голосов)

Зрелищная победа столичной команды

Александрия - Динамо 1:5. Лучший матч киевлян при Шовковском

Фото: ФК Олександрія

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Руслан Ротань и Александр Шовковский не чужие друг другу люди. Они немало поиграли и составе национальной сборной, и в качестве представителей "Динамо". Статистика говорит о 88 общих встречах, при этом первая игра прошла в далеком 2003-м году. Неудивительно, что перед стартом сегодняшней встречи они достаточно тепло поприветствовали друг друга, однако после этого стали оппонентами, по крайней мере, на ближайшие полтора часа. Ибо и первому, и второму есть что доказывать.

Шовковский в прошлом туре впервые проиграл в качестве тренера "Динамо", уступив в домашнем поединке "Черноморцу". Данный результат не только прервал серию из трех побед кряду, но и возобновил разговоры о не самой качественной игре от киевлян. Это имело место и раньше, однако триумф против "Металлиста", "Ворсклы" и "Кривбасса" заставили прикрутить критику. Что касается "Александрии", то у них ситуация обратная. Неделю назад команда Ротаня по делу обыграла "Колос", до этого поочередного отобрала очки у "Шахтера" и "Днепра-1". Как-никак, неплохая серия, а значит нужно было прибавлять.

Первый тайм подарил немало эмоций. В основном, положительных. Обе команды оставили приятное впечатление, стараясь играть быстро и достаточно агрессивно. В первые 30 минут лучше смотрелись гости, которые, вполне по делу, добыли комфортное преимущество в два гола. Первый точный удар пришел после выпада левым флангом, где после прохода Вивчаренко отдал пас на Кабаева, тот разобрался со Скорко, а далее выдал прострел в чужую штрафную, где в касание удар нанес Андриевский. Интересно, что буквально за минуту до этого Шепелев угодил в штангу.

"Динамо" продолжало играть активно, достаточно быстро удвоив счет. На сей раз все началось на правом фланге. Сверхактивный Пэррис (к слову, добротная игра легионера киевлян) отдал пас на Кабаева, тот не сумел обработать мяч, однако сразу же ошибся у своих ворот Сигеев. Пэррис перехватил, отдал на Ваната, который продемонстрировал технику, уложил двоих в чужой штрафной, а после пробил мимо Шевченко. На табло 0:2. Казалось, что это приговор для "александрийцев", однако они к концу тайма смогли вернуть интригу, отыграв один мяч. Шикарный выпад левым флангом, прострел Мустафаева, пяточка от Кулакова и точный удар Сигеева. Исправился! 1:2 по итогам насыщенного тайма.

Во втором тайме "горожанам" почти ничего не оставалось, кроме как стараться играть первым номером, вот только с созданным моментами возникали проблемы. "Динамо" смотрелось и увереннее, и интереснее. Хороший удар в дальний угол удался Кабаеву, с надеждой на дубль классно целил Андриевский, однако первому не хватило точности, а после выстрела второго спас Шевченко. Однако все это не помешало "Динамо" забить третий. Наконец-то заставил о себе вспомнить Буяльский, на сей раз выдавший шикарную закидушку на Вивчаренко. Фулбеку столичной команды нужно было не испортить пас партнера и забить - со своей миссией он справился хорошо. 1:3, к середине тайма "Динамо" смогло вернуть комфортное преимущество.

Результат матча был сделан и даже воздушная тревога, из-за которой игру прервали на полчаса, не сильно внесла коррективы. Более того, придя с вынужденной паузы, "Динамо" смогло забить еще. И еще. Четвертое взятие ворот мы не смогли увидеть, поскольку трансляторы не включили матч, однако точно известно, что гол забил либо Пэррис, либо в свои ворота срезал Логинов. Зато мы смогли лицезреть следующее взятие ворот - Буяльский и Волошин на двоих придумали атаку, которую завершил Назар. 5:1 - не побоимся этого слова, шикарная победа "Динамо". Лучший матч в эру Шовковского. Ну и худший перфоманс "Александрии" за все полгода Руслана Ротаня.

VBET-лига. 27-й тур
20 мая, Александрия, стадион "Ника"
ФК Александрия - Динамо 1:5
Голы: Кирилл Сигеев 41 - Александр Андриевский 17, Владислав Ванат 33, Константин Вивчаренко 73, Сергей Логинов 80 (авт.), Назар Волошин 89
ФК Александрия: Никита Шевченко, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Иван Матюшенко 83), Андрей Кулаков, Кирилл Сигеев (Владислав Калитвинцев 69), Олег Кожушко (Артем Шулянский 46), Сергей Логинов, Даниил Скорко, Эмиль Мустафаев, Юрий Копина (Демьян Чубатый 83), Сергей Рыбалка
Динамо: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Владислав Кабаев (Назар Волошин 82), Владимир Шепелев (Решат Рамадани 81), Кахим Пэррис (Александр Караваев 82), Владислав Ванат (Денис Гармаш 66), Александр Андриевский, Александр Тымчик, Максим Дячук, Виталий Буяльский, Александр Сирота
Предупреждения: Андрей Кулаков 84 - Владислав Кабаев 54

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Комментарии (5)
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студент (Харьков)
20.05.2023 в 18:39
Бесхарактерная девочка Анжела ноги раздвинула перед дырявыми. Фу какая стыдоба! А еще она сборную тренирует
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0
0
Serhio79 (Kyiv)
20.05.2023 в 18:22
Стерв'ятники, які поливали брудом ДК після поразки від ЧО, де ви???Де ті тролі, які цинічно вітали Олександра Шовковського з першою поразкою, де ви???
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+2
-1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
20.05.2023 в 18:26
Скільки патетики...ну перемогли Олександрію. Велика перемога?! Раніше ви такі команди колгоспом називали, а зараз перемога над ними як щось надзвичайне
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0
0
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Spokoyno (Київ)
20.05.2023 в 18:05
Перемога то чудова... Проте хто це бачив І враховуючи "особливу любов" босів нашого футболу до теперішнього Динамо, чи не придумають вони техпоразку так би мовити на "відмазку юристів ДК" термін подачи ще не закінчився, дискваліфікація Ваната не вступила в силу. Ну і яскраві емоції Владіслава викликани дійсно провальним суддівством Монзуль, що ПОДАРУВАЛА суперникам Динамо два голи! Їй хоч пальчиком погрозили чи на сотку оштрафували?
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+3
0
Консул (Звягель )
20.05.2023 в 18:04
Інколи виходить
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+1
0

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