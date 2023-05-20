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Волошин отметился дебютным голом в составе взрослой команды Динамо
Назар принял участие в разгроме "Александрии"
Фото: fcdynamo.com
В рамках 27-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо"
Последний гол "бело-синих" в этом поединке записал на свой счет Назар Волошин - 19-летний форвард киевлян отличился забитым мячом на 89-й минуте встречи.
Этот гол стал дебютным для Волошина в футболке первой динамовской команды. Для этого Назару потребовалось провести 10 матчей.
Первую половину сезона нападающий провел в аренде в криворожском "Кривбассе". Где за 13 матчей Назар забил 4 гола.
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