  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Волошин отметился дебютным голом в составе взрослой команды Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волошин отметился дебютным голом в составе взрослой команды Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Назар принял участие в разгроме "Александрии"

Волошин отметился дебютным голом в составе взрослой команды Динамо

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

В рамках 27-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило "Александрию" – 5:1.

Последний гол "бело-синих" в этом поединке записал на свой счет Назар Волошин - 19-летний форвард киевлян отличился забитым мячом на 89-й минуте встречи.

Этот гол стал дебютным для Волошина в футболке первой динамовской команды. Для этого Назару потребовалось провести 10 матчей.

Первую половину сезона нападающий провел в аренде в криворожском "Кривбассе". Где за 13 матчей Назар забил 4 гола.

По теме
yellow-arrow
Шаг к спасению. Черноморец - Минай 0:1. Обзор матча, видео гола
yellow-arrow
Шовковский: Мы изучали Александрию, команда Ротаня играет в атакующий футбол
yellow-arrow
Григорчук: Мне кажется, что судьи добираются в Одессу, чтобы здесь допустить ошибку
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Назар Волошин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде