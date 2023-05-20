Волошин отметился дебютным голом в составе взрослой команды Динамо

В рамках 27-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило "Александрию" – 5:1.

Последний гол "бело-синих" в этом поединке записал на свой счет Назар Волошин - 19-летний форвард киевлян отличился забитым мячом на 89-й минуте встречи.

Этот гол стал дебютным для Волошина в футболке первой динамовской команды. Для этого Назару потребовалось провести 10 матчей.

Первую половину сезона нападающий провел в аренде в криворожском "Кривбассе". Где за 13 матчей Назар забил 4 гола.