Андриевский: Мне очень больно смотреть в турнирную таблицу

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский прокомментировал текущие результаты киевлян:

“Мне очень больно смотреть в турнирную таблицу. Поверьте, сегодняшнее четвертое место – огромная боль для каждого футболиста, тренера и болельщика "Динамо".

Этот сезон стал для нас огромным уроком. Еще в позапрошлом году все вместе мы ощущали сладкий вкус чемпионских и кубковых побед, а сегодня одной семьей встаем на ноги, чтобы уже в следующем году вернуть золотые медали туда, где они должны быть – в Киеве.

Но этот сложный период мы преодолеем только вместе с вами, наши болельщики, потому что вы часть нашей семьи, без которой не было бы ни одной победы. Уверен, в следующем сезоне вы снова будете гордиться родной командой.

Впереди у нас еще три матча, добавить я хочу только одно – только Киев, только победа”, - написал Андриевский в своем Instagram.