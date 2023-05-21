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Андриевский: Мне очень больно смотреть в турнирную таблицу
Киевляне занимают там четвертое место
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский прокомментировал текущие результаты киевлян:
“Мне очень больно смотреть в турнирную таблицу. Поверьте, сегодняшнее четвертое место – огромная боль для каждого футболиста, тренера и болельщика "Динамо".
Этот сезон стал для нас огромным уроком. Еще в позапрошлом году все вместе мы ощущали сладкий вкус чемпионских и кубковых побед, а сегодня одной семьей встаем на ноги, чтобы уже в следующем году вернуть золотые медали туда, где они должны быть – в Киеве.
Но этот сложный период мы преодолеем только вместе с вами, наши болельщики, потому что вы часть нашей семьи, без которой не было бы ни одной победы. Уверен, в следующем сезоне вы снова будете гордиться родной командой.
Впереди у нас еще три матча, добавить я хочу только одно – только Киев, только победа”, - написал Андриевский в своем Instagram.
Отметим, что “Динамо” гарантированно не опустится ниже четвертого места в текущем сезоне УПЛ. Но и подняться на третью позицию – мало шансов. Для этого нужно победить в трех заключительных играх и чтобы параллельно "Заря" трижды проиграла.
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