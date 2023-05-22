Премьер-лига
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Представители одного клуба. Названы лучшие игрок и тренер 27-го тура УПЛ
Обидчики "Черноморца"
Фото: УПЛ
Украинская Премьер-лига объявила имена лучших игрока и тренера по итогам 27-го тура УПЛ.
В обеих номинациях победителями стали представители "Миная" - голкипер Александр Бандура и наставник команды Владимир Шаран, сообщает пресс-служба лиги.
Закарпатцы под руководством Шарана одержали победу над "Черноморцем" (1:0), Бандура сохранил свои ворота на замке.
"Минай" расположился на 11-й строчке в турнирной таблице УПЛ. 25 мая закарпатский клуб встретится с "Рухом".
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Источник:УПЛ
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