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Представители одного клуба. Названы лучшие игрок и тренер 27-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Обидчики "Черноморца"

Представители одного клуба. Названы лучшие игрок и тренер 27-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Украинская Премьер-лига объявила имена лучших игрока и тренера по итогам 27-го тура УПЛ.

В обеих номинациях победителями стали представители "Миная" - голкипер Александр Бандура и наставник команды Владимир Шаран, сообщает пресс-служба лиги.

Закарпатцы под руководством Шарана одержали победу над "Черноморцем" (1:0), Бандура сохранил свои ворота на замке.

"Минай" расположился на 11-й строчке в турнирной таблице УПЛ. 25 мая закарпатский клуб встретится с "Рухом".

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В статье: Александр Бандура Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
УПЛ

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