Официальный сайт Львова перестал работать

В понедельник, 22 мая перестал работать официальный сайт ФК "Львов". В настоящее время веб-ресурс недоступен. При этом социальные сети клуба (Facebook, Instagram, TikTok) функционируют.

Накануне в СМИ появилась информация, что львовский клуб прекратит свое существование. Также сообщалось, что команда не поедет на последнюю игру сезона с "Колосом", которая состоится 3-го июня.

Напомним, "Львов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ. Коллектив потерял все шансы остаться в элитном дивизионе.