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Официальный сайт Львова перестал работать

Премьер-лига
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Ранее сообщалось, что клуб прекратит свое существование

Официальный сайт Львова перестал работать

instagram.com/lviv.fc

Новина українською

В понедельник, 22 мая перестал работать официальный сайт ФК "Львов". В настоящее время веб-ресурс недоступен. При этом социальные сети клуба (Facebook, Instagram, TikTok) функционируют.

Накануне в СМИ появилась информация, что львовский клуб прекратит свое существование. Также сообщалось, что команда не поедет на последнюю игру сезона с "Колосом", которая состоится 3-го июня.

Напомним, "Львов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ. Коллектив потерял все шансы остаться в элитном дивизионе.

Официальный сайт Львова перестал работать - изображение 1
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В статье: ФК Львов
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