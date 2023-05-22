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Официальный сайт Львова перестал работать
Ранее сообщалось, что клуб прекратит свое существование
instagram.com/lviv.fc
В понедельник, 22 мая перестал работать официальный сайт ФК "Львов". В настоящее время веб-ресурс недоступен. При этом социальные сети клуба (Facebook, Instagram, TikTok) функционируют.
Накануне в СМИ появилась информация, что львовский клуб прекратит свое существование. Также сообщалось, что команда не поедет на последнюю игру сезона с "Колосом", которая состоится 3-го июня.
Напомним, "Львов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ. Коллектив потерял все шансы остаться в элитном дивизионе.
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