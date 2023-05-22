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ФК Львов прекратит существование – Источник
Клуб не сыграет с "Колосом" в последнем туре
Фото: ФК Львів
ФК "Львов" прекратит существование. Об этом сообщает "Футбол ТIМЕ".
По информации источника, владелец клуба Богдан Копытко с 1-го июня прекращает спонсировать команду. Игроков уже проинформировал менеджмент клуба и попросил забрать все вещи с базы.
Алексей Боровиков, пришедший во "Львов" в начале 2023-го на должность почетного президента клуба, и был призван спасти от вылета, уже покинул коллектив и вернулся в США, гражданином которых он и является.
Львовянам осталось еще два матча - против "Черноморца" (25 мая) и "Ингульца" (29 мая). На поединок с "Колосом", который состоится 3-го июня, команда уже не поедет.
Напомним, вчера "Львов" проиграл "Руху" (0:2) и окончательно потерял шансы на сохранение прописки в УПЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.
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