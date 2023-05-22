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ФК Львов прекратит существование – Источник

Премьер-лига
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Клуб не сыграет с "Колосом" в последнем туре

ФК Львов прекратит существование – Источник

Фото: ФК Львів

Новина українською

ФК "Львов" прекратит существование. Об этом сообщает "Футбол ТIМЕ".

По информации источника, владелец клуба Богдан Копытко с 1-го июня прекращает спонсировать команду. Игроков уже проинформировал менеджмент клуба и попросил забрать все вещи с базы.

Алексей Боровиков, пришедший во "Львов" в начале 2023-го на должность почетного президента клуба, и был призван спасти от вылета, уже покинул коллектив и вернулся в США, гражданином которых он и является.

Львовянам осталось еще два матча - против "Черноморца" (25 мая) и "Ингульца" (29 мая). На поединок с "Колосом", который состоится 3-го июня, команда уже не поедет.

Напомним, вчера "Львов" проиграл "Руху" (0:2) и окончательно потерял шансы на сохранение прописки в УПЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
Футбол ТІМЕ

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Комментарии (4)
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Romerik (YNWA)
22.05.2023 в 14:18
І слава богу що не буде цього непорозуміння, нікому не потрібного. Ще треба минай та інгулець колгоспи без вболівальників і сенсу на існування відмінусувати і буде нормально
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+1
0
alexfc (Киев)
22.05.2023 в 13:33
Коли вже цей бардак припиниться в ПЛ. Коли вже організують страхувальні внески від клубів, щоб клуби догравали сезон. Даже при припиненні існування. Коли вже буде телевізійний пул. Були б хоча б якісь додаткові гроші у кожної команди. звичайно цей безлад Суркісів влаштовує. Завжди можна вкінці якогось потопельника простимулувати грішми. Це ж краще, ніж розвивати футбол в країні .
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0
-1
avatar
scorpius (Ck)
22.05.2023 в 13:45
Ті страхувальні внески розкрадуть в першу чергу
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+1
0
Smooth da Hustler (Львів)
22.05.2023 в 13:22
Академія нехай лишається.А якщо фекал дійсно щезне, то файно, гора з плеч тим їхнім 2ом фанам
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0
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