ФК Львов прекратит существование – Источник

ФК "Львов" прекратит существование. Об этом сообщает "Футбол ТIМЕ".

По информации источника, владелец клуба Богдан Копытко с 1-го июня прекращает спонсировать команду. Игроков уже проинформировал менеджмент клуба и попросил забрать все вещи с базы.

Алексей Боровиков, пришедший во "Львов" в начале 2023-го на должность почетного президента клуба, и был призван спасти от вылета, уже покинул коллектив и вернулся в США, гражданином которых он и является.

Львовянам осталось еще два матча - против "Черноморца" (25 мая) и "Ингульца" (29 мая). На поединок с "Колосом", который состоится 3-го июня, команда уже не поедет.

Напомним, вчера "Львов" проиграл "Руху" (0:2) и окончательно потерял шансы на сохранение прописки в УПЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.