Набирая ход и отсекая лишнее. Акценты зрителя на играх 27-го тура УПЛ

Если говорить о личных впечатлениях, то чемпионат значительно прибавил в мае. И эта тенденция продолжается. Радует, что количество приемлемых для зрителя туров увеличивается и уже превосходит те пять подряд унылых глав романа, что пришлось нам наблюдать с середины марта по конец апреля. Все не настолько плохо, как казалось.

Любопытно, что второй тур кряду УПЛ обошлась без ничьих. Явно выбивается из общей канвы александрийский погром. С отчетливым трудом дались победы обоим лидерам, которых продолжает преследовать третий претендент на чемпионство. И, конечно же, на мой взгляд, абсолютный нонсенс имел место в Одессе.

Шахтер – Верес 2:1

Днепр-1 – Колос 2:1

Заря – Ингулец 2:0

Александрия – Динамо 1:5

Ворскла – Кривбасс 1:0

Металлист 1925 – Металлист 2:0

Черноморец – Минай 0:1

Рух – Львов 2:0

Зрелищность. По большому счету, она подвела лишь в воскресенье. Если харьковское дерби, с некоторой натяжкой, еще можно отнести к средней степени смотрибельности, то во Львове был натуральный мрак.

Все остальные матчи смотрелись нескучно, даже если немного притянуть сюда за уши полтавскую игру, которую явно вытащил второй тайм.

Однозначно самым зрелищным стал поединок "Александрии" с "Динамо". Второй назову встречу "Днепра-1" с "Колосом", третьим будет матч "Заря" - "Ингулец". Игру в Одессе поставил бы несколько выше, чем схватку "Шахтера" с "Вересом".

Интрига. Здесь тоже в целом удовлетворили три четверти матчей. До перерыва судьба результата прояснилась лишь в Александрии, когда Ванат удвоил счет на 32-й минуте. На исходе часа игры харьковского дерби Безуглый, открыв счет, фактически опустил занавес: единственный шанс "Металлиста" после этого случится уже при счете 2:0.

А дальше мы вступаем в зону господства интриги. На 77-й минуте автогол Симинина, можно сказать, похоронил "Львов" в дерби с "Рухом". Пожалуй, лишь мяч, забитый Русиным четыре минуты спустя, окончательно принес успех "Заре". И на этой же минуте "Кривбасс" еще мог уйти от поражения в Полтаве, но Исенко парировал удар Дибанго.

Матвиенко добыл победу для "Шахтера" на 83-й минуте. На 89-й в последний раз мог отыграться "Черноморец": удар Демченко отбил Бандура. И апофеозом интриги тура стал победный гол Сарапия, принесший три очка "Днепру-1" уже перед самым финальным свистком.

Логика. Наиболее закономерна, по моему мнению, минимальная победа "Шахтера" над "Вересом". Склоняюсь к тому, что скорее справедливы и 1:0 в пользу "Ворсклы" в поединке с "Кривбассом", хотя здесь игра была более равной.

"Днепр-1", по-хорошему, должен был разгромить "Колос". Тогда как Александрия" вряд ли заслуживала крупного поражения от "Динамо" - в самый раз тут пришлись бы цифры 1:3. Еще менее внушительным было преимущество в голевых моментах "Зари" над "Ингульцом" - по мне, она просто была ближе к победе и только.

В обоих дерби логичным исходом стала бы ничья. Тут ларчик открывается просто: и "Металлист 1925" и "Рух" использовали оба своих голевых шанса в матче. Но очевидная несправедливость результата имела место в Одессе, где "Черноморец" железобетонно "наиграл" на два "сухих" гола с "Минаем".

Судейство. У меня вопросы к консультанту по футбольному арбитражу вызвали эпизоды трех игр.

"Черноморец" - "Минай". 77-я минута: офсайд у Кузыка + не зафиксированный после него вероятный фол Немчанинова в штрафной гостей, при счете 0:1. Юстас: "Вне игры однозначно не было. Насчет нарушения лучше всего прозвучал один из комментариев на сайте: "как только спорный момент, так... (нехорошая) сетанта дает повтор с километра, где нельзя ничего разобрать".

90+2-я минута: не назначенный пенальти в ворота гостей за контакт Бандуры с Войтиховским. "Столкновение явно недостаточно".

"Заря" - "Ингулец". 5-я минута: рука у Батагова + вероятный фол Имерекова на Ситало в штрафной хозяев поля, при 0:0. "Руки не было, Удар по ноге, скорее всего, был, но (нецензурно) повторы..."

"Александрия" - "Динамо". 16-я минута: не назначенный пенальти в ворота гостей, за вероятный фол Ваната на Ковальце, при 0:1. "Ну не тянуло, на мой взгляд... Больше рисовал".

Таким образом, благодаря доблестному ТВ, мы можем лишь предполагать возможные судейские ошибки, из-за которых могли пострадать "Черноморец" и "Ингулец". Однако утверждать не имеем права.

Везение. До неприличия фартануло "Минаю", в игре, где у него фактически не было ни единого голевого момента – в эпизоде, когда Гечев даже не бил по воротам, а мяч, зацепив по дороге ногу Хадиды, влетел в ворота. Фортуна откровенно поиздевалась над "Черноморцем".

Ни единого реального шанса забить не имел и "Рух" до 77-й минуты, когда Симинин срезал мяч в свои ворота. А второй гол уже стал следствием первого.

По разу крупно везло "Александрии" и "Динамо", но на результате их встречи это не отразилось бы никак. Отметим также крестовину, в которую попал Пихаленок на 73-й минуте, при 1:1. Если бы "Днепр-1" все-таки не вырвал победу, этот момент точно составил бы компанию двум самым ярким фортелям госпожи Удачи в этом туре.

Личности. Именно Пихаленок, на мой взгляд, внес наибольшую лепту в дело привлечения нашего внимания к футболу в УПЛ. Он участвовал в семи острых моментах у ворот соперников из девяти, а также в обоих голах днепрян.

Вторым, пожалуй, запомнился кипер "Миная" Бандура с пятью-шестью зачетными сэйвами. Третьим – на удивление, защитник Вивчаренко, регулярно начинавший атаки "Динамо" и принявший участие в трех голевых комбинациях.

Кроме них назвал бы также Пеглоу ("Днепр-1") и Пэрриса ("Динамо"). После них – киевлянина Буяльского, затем – его одноклубника Андриевского и Герреро из "Зари". Также заслуживают упоминания Мустафаев ("Александрия"), Кабаев ("Динамо") и вратарь "Зари" Сапутин.

Максимально эффективными показали себя, по моему мнению, Русин ("Заря") и Рунич ("Рух").

Симпатии. "Динамо" - вне конкуренции. После него в футбол больше других играл "Днепр-1". Третьим назвал бы "Черноморец", и лишь следующим – "Шахтер". А замкнет список моих фаворитов тура по игре в атаке "Заря".

Абсолютным нулем выглядел "Львов". Мы говорили: о нем или хорошо, или ничего? Так вот – на поле было ничего. "Минай" с его единственным полумоментом да случайным голом в придачу, как по мне, не спасает от критики даже победный результат. Увы, но почти такой же кпд в атаке выдал на фоне лидера чемпионата и "Верес". А замыкает эту автоколонну, плетущуюся в хвосте зрелища, "Колос" с двумя голевыми моментами.

Таблица. Триумвират лидеров продолжил победное шествие, но уже в следующем туре этой синхронности может быть суждено прерваться.

"Ворскла" получила теоретические шансы обойти "Александрию", но в это решительно не верится. Не говоря уже о "Кривбассе" с "Колосом". Последний даже скорее, хоть и так же теоретически, может быть вовлечен в массовую зарубу за то, чтобы избежать переходных плей-офф.

По "Львову", считайте, уже и поминки справили. И весьма близок к этому депрессивный "Металлист". Тогда как остальные шесть команд из нижней половины таблицы еще в каком тонусе! И 9-е место от 14-го отделяет расстояние всего в одну победу. За три тура до финиша.

В этой связи чрезвычайно важны были в отчетном туре победы "Металлиста 1925", "Миная" и "Руха". И напротив, неудачи "Черноморца", "Ингульца" и "Вереса" ухудшили их шансы на продление прописки в УПЛ. Правда, все это было достаточно предсказуемо, за исключением недоразумения в Одессе.

Вообще, происходящее сейчас в чемпионате напоминает кропотливую работу скульптора, постепенно и тщательно убирающего все лишнее, дабы явить миру в итоге свое произведение. По-моему, в этом туре уже отсекли "Металлист". Но большая часть команд все еще в деле.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 27 20 6 1 62-19 +43 66 2 СК Днепр-1 27 20 4 3 59-22 +37 64 3 Заря 27 19 4 4 59-28 +31 61 4 Динамо 27 16 5 6 44-24 +20 53 5 ФК Александрия 27 10 12 5 40-35 +5 42 6 Ворскла 27 10 6 11 32-35 -3 36 7 Кривбасс 27 10 5 12 22-29 -7 35 8 Колос 27 9 6 12 22-31 -9 33 9 Металлист 1925 27 6 12 9 22-39 -17 30 10 Черноморец 27 7 8 12 30-37 -7 29 11 ФК Минай 27 7 8 12 20-29 -9 29 12 Ингулец 27 7 6 14 20-33 -13 27 13 Рух 27 6 9 12 28-36 -8 27 14 Верес 27 7 6 14 32-40 -8 27 15 Металлист 27 5 7 15 26-51 -25 22 16 ФК Львов 27 3 4 20 18-48 -30 13

Анонсы. "Заря" - "Шахтер". Комментарии излишни. Не хочу здесь победы команды Йовичевича – но не питая к ней антипатии, а только дальнейшей интриги для.

По этой же причине не желаю успеха "Металлисту 1925" во встрече с "Ингульцом", а "Минаю" - с "Рухом". Они будут рубиться друг с другом за место под солнцем УПЛ. Ну, а каким будет качество игры и количество футбола в этих и других поединках следующего тура мы узнаем уже через два-три дня.