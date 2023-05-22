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Дулуб: Львов продал больше игроков, чем Шахтер или Динамо

Премьер-лига
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Стратегия ФК Львов – создавать футболистов и отдавать их в другие клубы за отступные

Дулуб: Львов продал больше игроков, чем Шахтер или Динамо

Фото: ФК Львов

Новина українською

Экс-тренер "Львова" Олег Дулуб вспомнил о своей работе в команде в этом сезоне и зимних продажах игроков.

- Зимой команда продала четырех основных игроков, и привлекла в состав 14 новичков. Состав стал слабее или сильнее?

- Это стратегия ФК "Львов" – создавать футболистов и отдавать их в другие клубы за отступные. Летом от нас ушли лидеры ‒ Романчук, Довгий и Политыло. Еще в сентябре за 80 тыс. дол. в "Кривбасс" перешел защитник Владимир Якимец. Зимой "Львов" заработал еще 720 тыс. дол. Это были трансферы вратаря Ильющенкова, полузащитников Крушинского и Бойко, нападающего Ныча. Вырученные 800 тыс. дол. – сумма, сопоставимая с годовым бюджетом. А по количеству игроков у нас продаж было даже больше, чем у "Шахтера" или "Динамо".

Зимой мы пригласили 14 новых игроков, особенно выделил бы Александра Рыбку, Алексея Дитятьева, Ивияна Свржняка, Лео и Александра Беляева. А окончательно новый состав сложился только дней за 10 до возобновления чемпионата. Но я думаю, что этот подбор игроков в конечном счете был посильнее летнего. Единственное, пришли футболисты разных стилей, и им элементарно требовалось время, чтобы сыграться. Мы много работали с мячом и провели более десяти контрольных игр зимой.

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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