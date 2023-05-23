  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ выбрала полноправного президента
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ выбрала полноправного президента

Премьер-лига
(2 голосов)

Организация находилась без руководителя 3 года

УПЛ выбрала полноправного президента

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Во вторник, 23 мая, в Доме футбола проходит заседание представителей клубов УПЛ.

По информации ТаТоТаке, на нем официально был утвержден Евгений Дикий полноправным председателем лиги. До этого он занимал должность исполнительного директора организации. Интересно, что УПЛ не имела полноценного состава с 2020 года.

Последним главой лиги был швейцарец Томас Гримм. Он управлял организацией с апреля 2018 года.

Читайте такжеРасширение УПЛ: бред или реальность?
По теме
yellow-arrow
Динамо ванатеет, Интер плохо репетирует, дубль Сити не замечает Челси. Обзор топ-матчей выходных
yellow-arrow
Заря - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
yellow-arrow
Днепр-1 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Евгений Дикий
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде