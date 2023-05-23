УПЛ выбрала полноправного президента

Во вторник, 23 мая, в Доме футбола проходит заседание представителей клубов УПЛ.

По информации ТаТоТаке, на нем официально был утвержден Евгений Дикий полноправным председателем лиги. До этого он занимал должность исполнительного директора организации. Интересно, что УПЛ не имела полноценного состава с 2020 года.

Последним главой лиги был швейцарец Томас Гримм. Он управлял организацией с апреля 2018 года.