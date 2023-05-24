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Виталий Вернидуб: Лучшее восстановлении после матча? Отвечу как "Хомяк" - пиво
Интересный блиц для защитника Кривбасса
ФК Заря
Защитник "
– Лучший игрок всех времен?
– Криштиану Роналду.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– "Реал" Мадрид.
– Тренер номер один в мире?
– Для меня – это мой отец Юрий Вернидуб. Если из зарубежных, то это Карло Анчелотти.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– "Сигнал Идуна Парк" (домашний стадион дортмундской "Боруссии"; Виталий играл там в 2015 году в Лиге Европы, выступая за азербайджанскую "Габалу" – 0:4).
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Против Дмитрия Хомченовского, когда он играл за польскую "Ягеллонию". Спросите у него, как он сыграл (улыбается) (по сумме двух матчей "Габала" Вернидуба обыграла в квалификации Лиги Европы "Ягеллонию" Хомченовского – 2:0 и 1:1).
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Книга "Тактическая периодизация Моуринью".
- Лучшее восстановление после матча?
- Отвечу, как ответил бы, наверное, хомяк (Хомченовский) – пиво (улыбается).
– Топовый клуб Независимой Украины?
– "Заря" Луганск.
– Твоя футбольная мечта?
– Чтобы еврокубки приехали в Кривой Рог.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Для меня – это мой отец. Если из других, то Виктор Скрипник.
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