Виталий Вернидуб: Лучшее восстановлении после матча? Отвечу как "Хомяк" - пиво

Защитник " Кривбасса " Виталий Вернидуб ответил на своеобразный блиц-опрос от пресс-службы криворожского клуба

– Лучший игрок всех времен?

– Криштиану Роналду.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– "Реал" Мадрид.

– Тренер номер один в мире?

– Для меня – это мой отец Юрий Вернидуб. Если из зарубежных, то это Карло Анчелотти.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– "Сигнал Идуна Парк" (домашний стадион дортмундской "Боруссии"; Виталий играл там в 2015 году в Лиге Европы, выступая за азербайджанскую "Габалу" – 0:4).

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Против Дмитрия Хомченовского, когда он играл за польскую "Ягеллонию". Спросите у него, как он сыграл (улыбается) (по сумме двух матчей "Габала" Вернидуба обыграла в квалификации Лиги Европы "Ягеллонию" Хомченовского – 2:0 и 1:1).

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Книга "Тактическая периодизация Моуринью".

- Лучшее восстановление после матча?

- Отвечу, как ответил бы, наверное, хомяк (Хомченовский) – пиво (улыбается).

– Топовый клуб Независимой Украины?

– "Заря" Луганск.

– Твоя футбольная мечта?

– Чтобы еврокубки приехали в Кривой Рог.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Для меня – это мой отец. Если из других, то Виктор Скрипник.