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Голодюк: После удаления все заключалось в том, что нужно дотерпеть
Металлист 1925 отстоял ничью в матче с Ингульцом
metalist1925.com
Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк поделился мнением о ничьей своей команды в
- Очень нервная, боевая игра. Много эмоций ребята отдали. Видно, что последние туры, на всех давит результат, так было и сегодня. Ребятам большая благодарность за то, что они дотерпели. Я думаю, что для нас это очко является очень важным.
- Закономерен ли результат сегодняшнего матча?
- Несмотря на то, что мы играли почти весь второй тайм в меньшинстве ... Опять же, почти каждый матч мы завершаем вдесятером... Я думаю, что ничья закономерный результат. У нас были свои моменты, которые мы не реализовали. У "Ингульца" все сводилось к фланговым передачам, с чем наши защитники, по моему мнению, достойно справились.
- То есть ваши футболисты выполнили поставленный план на игру?
- План на игру сломался со второй желтой карточкой Жичикова. После этого все заключалось в том, что нужно дотерпеть, не дать "Ингульцу" воспользоваться этими фланговыми передачами. Повторюсь, мы поблагодарили ребят за эту ничью. Думаю, что она сегодня неплохой результат.
- Поскольку чемпионат близится к завершению, как вы можете оценить расположение своей команды?
- Еще два тура, их нужно доиграть. К сожалению, еще ничего не решено, а потом уже можно будет делать какие-то оценки и оценивать нашу работу. Еще два тура впереди, а там посмотрим.
- В этих двух турах серьезные соперники есть: "Кривбасс" и "Динамо", сколько очков планируете набрать?
- Никто вам наверняка не скажет, сколько кто планирует набрать, надо выходить на каждую игру и получать максимальный результат. Так получилось, что сегодня, опять же, есть проблемы перед следующим туром, потому что каждый тур выпадают люди из-за красных карточек, из-за перебора желтых. Но ничего. Мы в ребятах наших уверены, еще есть две игры, а там посмотрим.
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