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Ковалец: У нас еще есть два матча, в которых мы должны побеждать
Тренер "Ингульца" рассказал о ничьей с "Металлистом 1925"
Фото: ФК Інгулець
Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал ничью в матче 28-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (0:0).
"Сегодня такой футбол был, интересный. Я с Эдмаром разговаривал, говорю ему: "Эдик, ты бразилец, но катеначчо сделал такое, что...".
Мы понимаем, что команды играют на результат. К сожалению, не удалось использовать те возможности, которые у нас были. У нас еще есть два матча, в которых мы должны побеждать.
Игроки стараются забить, но где-то нет везения, где-то играет защита или вратарь соперника хорошо, поэтому пока так. Что сейчас уже переживать? Нужно готовиться к следующим матчам.
Слава ВСУ и слава богу, что имеем возможность играть в футбол в это непростое и военное время. Россия – террорист, бомбит каждый день, но мы победим", — сказал Ковалец.
Напомним, "Ингульцу" осталось сыграть против "Львова" (29 мая) и "Вереса" (4 июня).
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