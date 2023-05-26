Ковалец: У нас еще есть два матча, в которых мы должны побеждать

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал ничью в матче 28-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (0:0).

"Сегодня такой футбол был, интересный. Я с Эдмаром разговаривал, говорю ему: "Эдик, ты бразилец, но катеначчо сделал такое, что...".

Мы понимаем, что команды играют на результат. К сожалению, не удалось использовать те возможности, которые у нас были. У нас еще есть два матча, в которых мы должны побеждать.