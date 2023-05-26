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Ковалец: У нас еще есть два матча, в которых мы должны побеждать

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер "Ингульца" рассказал о ничьей с "Металлистом 1925"

Ковалец: У нас еще есть два матча, в которых мы должны побеждать

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал ничью в матче 28-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (0:0).

"Сегодня такой футбол был, интересный. Я с Эдмаром разговаривал, говорю ему: "Эдик, ты бразилец, но катеначчо сделал такое, что...".

Мы понимаем, что команды играют на результат. К сожалению, не удалось использовать те возможности, которые у нас были. У нас еще есть два матча, в которых мы должны побеждать.

Читайте такжеСухая серия продолжается. Ингулец – Металлист 1925 0:0

Игроки стараются забить, но где-то нет везения, где-то играет защита или вратарь соперника хорошо, поэтому пока так. Что сейчас уже переживать? Нужно готовиться к следующим матчам.

Слава ВСУ и слава богу, что имеем возможность играть в футбол в это непростое и военное время. Россия – террорист, бомбит каждый день, но мы победим", — сказал Ковалец.

Напомним, "Ингульцу" осталось сыграть против "Львова" (29 мая) и "Вереса" (4 июня).

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В статье: Сергей Ковалец Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков)
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