Динамо подписало новый контракт с легионером

Нигерийский футболист "Динамо" Бенито подписал новый контракт с клубом.

Как сообщается на официальном сайте киевлян, соглашение будет действовать до лета 2026-го года. Предыдущий контракт подходил к концу в конце текущего сезона.

Бенито стал игроком "Динамо" зимой 2020 года. Во время своего периода в составе киевлян он дважды играл в аренде: за “Олимпик” и хорватскую “Горицу”.

За "бело-синих" нигериец в общей сложности провел 11 матчей, 10 из которых в текущем сезоне. На его счету один гол и два ассиста.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в 150 тысяч евро.