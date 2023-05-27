  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо подписало новый контракт с легионером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо подписало новый контракт с легионером

Премьер-лига
(1 голосов)

В этом сезоне он заиграл за первую команду на полноценной основе

Динамо подписало новый контракт с легионером

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Нигерийский футболист "Динамо" Бенито подписал новый контракт с клубом.

Как сообщается на официальном сайте киевлян, соглашение будет действовать до лета 2026-го года. Предыдущий контракт подходил к концу в конце текущего сезона.

Бенито стал игроком "Динамо" зимой 2020 года. Во время своего периода в составе киевлян он дважды играл в аренде: за “Олимпик” и хорватскую “Горицу”.

За "бело-синих" нигериец в общей сложности провел 11 матчей, 10 из которых в текущем сезоне. На его счету один гол и два ассиста.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в 150 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Не Карпаты: окончательно определились клубы Первой лиги, которые сыграют в переходных матчах УПЛ
yellow-arrow
Монзуль будет главным арбитром матча Шахтер – Днепр-1: судейские назначения на 29-й тур УПЛ
yellow-arrow
Шахтер - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Бенито
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде