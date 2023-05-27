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Динамо подписало новый контракт с легионером
В этом сезоне он заиграл за первую команду на полноценной основе
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Нигерийский футболист "Динамо" Бенито подписал новый контракт с клубом.
Как сообщается на официальном сайте киевлян, соглашение будет действовать до лета 2026-го года. Предыдущий контракт подходил к концу в конце текущего сезона.
Бенито стал игроком "Динамо" зимой 2020 года. Во время своего периода в составе киевлян он дважды играл в аренде: за “Олимпик” и хорватскую “Горицу”.
За "бело-синих" нигериец в общей сложности провел 11 матчей, 10 из которых в текущем сезоне. На его счету один гол и два ассиста.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в 150 тысяч евро.
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