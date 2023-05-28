  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Повторение антирекорда Блохина. Динамо второй раз в своей истории финиширует в чемпионате Украины ниже топ-3
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Повторение антирекорда Блохина. Динамо второй раз в своей истории финиширует в чемпионате Украины ниже топ-3

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Киевляне потеряли математические шансы подняться выше четвертой строчки

Повторение антирекорда Блохина. Динамо второй раз в своей истории финиширует в чемпионате Украины ниже топ-3

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В 29-м туре состоялись первые два матча, по итогам которых определилась судьба и киевского "Динамо" (несмотря на то, что киевляне сыграют через сутки). "Заря" набрала три очка и стала недосягаемой для "Динамо" – киевляне финишируют четвертыми.

Это только второй случай в истории выступлений "Динамо" в чемпионате Украины, когда команда финишировала ниже топ-3. Первый такой случай был зафиксирован в сезоне 2013/14, когда команду тренировал Олег Блохин. Это антирекорд "Динамо" в чемпионате Украины.

В еврокубках четвертая позиция дает право стартовать с третьего квалификационного раунда Лиги конференций. По пути в группу нужно будет пройти двух соперников (без права на ошибку).

Добавим, что также это четвертый случай, когда в чемпионате Украины "Динамо" не финишировало в зоне Лиги чемпионов (1992, 2012/13, 2013/14, 2022/23).

По теме
yellow-arrow
Шахтер уже чемпион, Днепр-1 еще не в ЛЧ. Результаты и расписание матчей УПЛ
yellow-arrow
Патрик ван Леувен: Мы выполнили задание минимум
yellow-arrow
Металлист 1925 – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.05.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
28.05.2023 в 18:34
В чемпіонатах СРСР 1983 і 1984 Динамо зайняло 7-ме з Морозовим і 10-те з Лобановським, а в 1985-му виграло кубок і чемпіонат. В 1986-му Кубок Володарів Кубків УЕФА. Звичайно, злочинному утворенню с.ук подібні злети не світять.
Ответить
0
0
sidor3 (Киев)
28.05.2023 в 17:42
А конченые игроки Динамо выиграйте у Черноморца Миная и Ингульца вы в отборе Лиги Чемпионов. Позор игрокам которые выходят в форме ДИНАМО
Ответить
+2
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
28.05.2023 в 17:35
То ли ещё будет !!!
Ответить
0
-2
sidor3 (Киев)
28.05.2023 в 17:45
А будет с Суркисами еще хуже. Пока они все деньги что можно не вы выкачают из Динамо.
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде