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Повторение антирекорда Блохина. Динамо второй раз в своей истории финиширует в чемпионате Украины ниже топ-3
Киевляне потеряли математические шансы подняться выше четвертой строчки
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В 29-м туре состоялись первые два матча, по итогам которых определилась судьба и киевского "Динамо" (несмотря на то, что киевляне сыграют через сутки). "Заря" набрала три очка и стала недосягаемой для "Динамо" – киевляне финишируют четвертыми.
Это только второй случай в истории выступлений "Динамо" в чемпионате Украины, когда команда финишировала ниже топ-3. Первый такой случай был зафиксирован в сезоне 2013/14, когда команду тренировал Олег Блохин. Это антирекорд "Динамо" в чемпионате Украины.
В еврокубках четвертая позиция дает право стартовать с третьего квалификационного раунда Лиги конференций. По пути в группу нужно будет пройти двух соперников (без права на ошибку).
Добавим, что также это четвертый случай, когда в чемпионате Украины "Динамо" не финишировало в зоне Лиги чемпионов (1992, 2012/13, 2013/14, 2022/23).
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