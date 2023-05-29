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Павелко: Идея возобновить футбольные соревнования, предложенная Зеленским, была верным решением

Премьер-лига
(1 голосов)

Глава УАФ поздравил победителей в УПЛ и ПФЛ

Павелко: Идея возобновить футбольные соревнования, предложенная Зеленским, была верным решением

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал завоевание чемпионских титулов в турнирах под эгидой УПЛ и ПФЛ.

"Особый чемпионат УПЛ сезона 2022/23 определил победителя! 23 августа 2022 года, когда мы только начинали соревнования в Украине в условиях полномасштабной войны, никто не мог прогнозировать, удастся ли его завершить, проведя все матчи. Но благодаря Вооруженным силам Украины, храбрости и героизму наших воинов это удалось! Следовательно, идея возобновить футбольные соревнования в нашем государстве, которую предложил Президент Украины Владимир Зеленский, была единственно правильным решением!

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Искренне поздравляю болельщиков донецкого "Шахтера", футболистов, тренерский штаб во главе с Игорем Йовичевичем и руководство клуба с 14-м чемпионским титулом в истории ФК и прямой путевкой в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА! Скорейшего возвращения на родную "Донбасс Арену" освобожденного от оккупантов родного Донецка!

Также поздравляю с чемпионскими медалями в Первой лиге ПФЛ ФК "Полесье" Житомир, которое в следующем сезоне впервые в истории клуба будет радовать своих болельщиков выступлениями в УПЛ! Поздравляю болельщиков, команду, тренеров и руководство ФК "Нива" Бузова с чемпионским титулом во Второй лиге ПФЛ - историческим достижением для клуба, поздравить с которым сегодня в городе-Герое Буче имел возможность лично!

Знаю, что для многих болельщиков этого замечательного клуба, которые пережили в прошлом году оккупацию в родной Бузовой, такое достижение имеет особую ценность - как символ непокорности и стальной силы воли родного города и родной "Нивы"! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине!", - написал Павелко на своей странице в Facebook.

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В статье: ПФЛ Андрей Павелко УПЛ УАФ
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.05.2023 в 09:54
От же вислужуються...Не можуть не лизнути... Тьху
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Барселиниуc (землянин)
29.05.2023 в 10:30
Павелко спец по вылизываниям.
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