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Игрок Днепра-1 – о драке в матче с Шахтером: Такого не должно быть в футболе
Футболисты не сдержали своих эмоций
Фото: СК Дніпро-1
Голкипер "Днепра-1" Владислав Рыбак прокомментировал поражение в матче 29-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:3) и драку в конце игры.
"Очень досадный результат. Не смогли показать свою лучшую игру. Все огорчены после такого матча. Но у нас еще одна игра, поэтому мы будем настраиваться, будем преодолевать самих себя. Думаю, на последнюю игру все ребята настроятся соответствующим образом, и мы покажем хороший футбол.
Конечно, это эмоции, которые нужно контролировать. К сожалению, сегодня не выдержали и, можно сказать, сорвались. Всякое бывает, просто было очень напряженно, особенно в конце. Такого не должно быть в футболе, но это произошло", – отметил Рыбак.
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