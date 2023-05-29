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Игрок Днепра-1 – о драке в матче с Шахтером: Такого не должно быть в футболе

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболисты не сдержали своих эмоций

Игрок Днепра-1 – о драке в матче с Шахтером: Такого не должно быть в футболе

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Голкипер "Днепра-1" Владислав Рыбак прокомментировал поражение в матче 29-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:3) и драку в конце игры.

"Очень досадный результат. Не смогли показать свою лучшую игру. Все огорчены после такого матча. Но у нас еще одна игра, поэтому мы будем настраиваться, будем преодолевать самих себя. Думаю, на последнюю игру все ребята настроятся соответствующим образом, и мы покажем хороший футбол.

Конечно, это эмоции, которые нужно контролировать. К сожалению, сегодня не выдержали и, можно сказать, сорвались. Всякое бывает, просто было очень напряженно, особенно в конце. Такого не должно быть в футболе, но это произошло", – отметил Рыбак.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Владислав Рыбак
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Комментарии (1)
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Moro (Київ)
29.05.2023 в 12:45
у футболі не повинно бути: 1) тебе як воротаря, бо це 3,14здець 2) монзульки - як судейки, бо це 3,14здець 3)шахтаря - як команди, бо це ракова пухлина нашого футболу. І все буде гарно
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