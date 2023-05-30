Хавбек Кривбасса: Когда мы начинаем говорить о Лиге конференций, все летит мимо

Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата Украины против "Металлиста 1925" (2:0). Напомним, хавбек к забил первый гол в поединке.

— Максим, что бы ты хотел сказать о сопернике, которому вы проиграли в первом круге?

— "Металлист 1925" – хороший клуб, где я провел год своей карьеры. Практически всех ребят я хорошо знаю. Знаю, что у них классный коллектив. И мне очень хочется, чтобы они сохранили прописку в Премьер-лиге. Вот реально, у "Металлиста 1925" добротная команда и они заслуживают остаться в элитном дивизионе.

— По игре мы увидели очень напряженный первый тайм…

— Жаркая погода внесла свои коррективы. Солнце припекает, и мы только адаптируемся к такой погоде.

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— Твой гол в начале второго тайма многое предопределил в этом поединке?

— Не знаю. Хорошо, что так сложилось. Все началось с аута. Мы такие ауты постоянно наигрываем на тренировках. Спасибо партнерам. Мяч ко мне отскочил, а уже там мне удалось точно пробить по воротам.

— При счете 1:0 в вашу пользу не прижался ли "Кривбасс" к своим воротам?

— Это все ситуативно было. Было жарко и не все всегда получалось.

— За один тур до окончания чемпионата Украины "Кривбасс" сохраняет шансы на участие в Лиге конференций.

— Пусть об этом говорят эксперты. Когда мы начинаем об этом говорить, то все летит мимо. Конечно, хочется максимальные задачи выполнять. Но одному Богу известно, что будет дальше.

— Но вы же "Днепр-1" уже обыгрывали в первом круге…

— Мы в каждой встрече играем на победу. Посмотрим, что будет в воскресенье.

— У "Днепра-1" четыре футболиста пропускают игру с "Кривбассом" из-за удалений. Может там играть некому?

— В концовке сезона всегда есть проблемы из-за травм или дисквалификаций. И у нас есть проблемы. Но выходят другие исполнители и хотят проявить себя.

— Что вы хотите сказать фанатам "Кривбасса" перед встречей с "Днепром-1". Ведь это дерби!

— Мы будем биться и сражаться. Нужно не словами бросаться, а все доказывать на футбольном поле. У нас будет непростой выезд из Кривого Рога в Ужгород. Нужно правильно восстановиться после такой дороги.

— Юрий Вернидуб вас правильно настроит?

— Это 100%. Видно, что наш тренерский штаб уже нас подводит к этой встрече, - подытожил Задерака.