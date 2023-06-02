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Два легионера Динамо покинули расположение клуба – Источник
"По семейным обстоятельствам"
Фото: ФК Динамо Київ
Легионеры киевского "Динамо" Джастин Лонвейк и Решат Рамадани покинули расположение клуба.
Оба футболиста отправились к себе домой: Лонвейк - в Нидерланды, а Рамадани - в Северную Македонию, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, Рамадани и Лонвейк отпросились у тренеров Динамо "по семейным обстоятельствам", совпавшим с последними ночными атаками оккупантов по столице Украины.
Оба игрока появились в клубе после 1 июля 2022 года, а значит, они не могут воспользоваться правилом из статьи 7 Правил ФИФА о возможности односторонней приостановки контрактов легионеров украинских клубов.
Отметим, Лонвейк отыграл 18 матчей за "Динамо", забил 1 гол и сделал 1 ассист. Рамадани перешел в клуб в марте 2023 гола и сыграл лишь 1 поединок.
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