Ветеран Динамо может продолжить карьеру в стане новичка УПЛ

Голкипер "Динамо" Денис Бойко может покинуть киевский клуб уже этим летом.

Как сообщает Динамо Киев Inside, вратарь интересен новичку УПЛ - "Полесью". Источник утверждает, что представители Бойко провели предварительные переговоры с президентом житомирского клуба Геннадием Буткевичем. Житомиряне рассчитывают на него, как на основного вратаря.

Его контракт с киевлянами заканчивается 30 июня 2023 года.

К слову, в минувшие выходные Денис присутствовал на стадионе "Полесья" во время матча заключительного тура Первой лиги с ЛНЗ (2:1). Отметим, что 35-летний Бойко пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы.

"Полесье" впервые в истории выиграло Первую лигу и проведет дебютный сезон в УПЛ.