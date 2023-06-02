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Ветеран Динамо может продолжить карьеру в стане новичка УПЛ
Житомиряне намерены усилить свой состав опытнейшим игроком
Фото: ФК Динамо Київ
Голкипер "Динамо" Денис Бойко может покинуть киевский клуб уже этим летом.
Как сообщает Динамо Киев Inside, вратарь интересен новичку УПЛ - "Полесью". Источник утверждает, что представители Бойко провели предварительные переговоры с президентом житомирского клуба Геннадием Буткевичем. Житомиряне рассчитывают на него, как на основного вратаря.
Его контракт с киевлянами заканчивается 30 июня 2023 года.
К слову, в минувшие выходные Денис присутствовал на стадионе "Полесья" во время матча заключительного тура Первой лиги с ЛНЗ (2:1). Отметим, что 35-летний Бойко пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы.
"Полесье" впервые в истории выиграло Первую лигу и проведет дебютный сезон в УПЛ.
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