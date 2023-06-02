  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ветеран Динамо может продолжить карьеру в стане новичка УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ветеран Динамо может продолжить карьеру в стане новичка УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Житомиряне намерены усилить свой состав опытнейшим игроком

Ветеран Динамо может продолжить карьеру в стане новичка УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко может покинуть киевский клуб уже этим летом.

Как сообщает Динамо Киев Inside, вратарь интересен новичку УПЛ - "Полесью". Источник утверждает, что представители Бойко провели предварительные переговоры с президентом житомирского клуба Геннадием Буткевичем. Житомиряне рассчитывают на него, как на основного вратаря.

Его контракт с киевлянами заканчивается 30 июня 2023 года.

К слову, в минувшие выходные Денис присутствовал на стадионе "Полесья" во время матча заключительного тура Первой лиги с ЛНЗ (2:1). Отметим, что 35-летний Бойко пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы.

"Полесье" впервые в истории выиграло Первую лигу и проведет дебютный сезон в УПЛ.

Читайте такжеДва легионера Динамо покинули расположение клуба – Источник
По теме
yellow-arrow
Вингер Динамо вызван в сборную Ямайки для участия в Золотом Кубке КОНКАКАФ
yellow-arrow
Моуриньо проиграл Севилье, ему пора в ПСЖ, схемы 30 тура УПЛ, Днепр1/Заря: известные соперники в ЛЧ
yellow-arrow
Два легионера Динамо покинули расположение клуба – Источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо Киев Inside

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде