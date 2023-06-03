Металлист 1925 - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

У "Металлиста 1925" хватает проблем перед последним турам. Коллектив Эдмара и Голодюка находится в пуле команд, имеющих равное количество балов и идущих рядом с зоной переходных игр. А потому, дабы опередить "Ингулец", "Рух", "Верес" и прочих, харьковчанам нужно обязательно побеждать в последнем туре.

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Соперник, с одной стороны, немотивированный, с другой стороны - гранд. "Динамо" после потери шансов на топ-3 стало демонстрировать лучший футбол в сезоне, громя одного соперника за другим. А потому, как нам кажется, столичный клуб точно захочет на позитиве завершить негативную кампанию.

Смотрите матч 30-го тура УПЛ в воскресенье, четвертого июня. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".