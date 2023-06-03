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Металлист 1925 - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Металлист 1925" - "Динамо", украинская Премьер-лига, четвертое июня 2023

Металлист 1925 - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

У "Металлиста 1925" хватает проблем перед последним турам. Коллектив Эдмара и Голодюка находится в пуле команд, имеющих равное количество балов и идущих рядом с зоной переходных игр. А потому, дабы опередить "Ингулец", "Рух", "Верес" и прочих, харьковчанам нужно обязательно побеждать в последнем туре.

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Соперник, с одной стороны, немотивированный, с другой стороны - гранд. "Динамо" после потери шансов на топ-3 стало демонстрировать лучший футбол в сезоне, громя одного соперника за другим. А потому, как нам кажется, столичный клуб точно захочет на позитиве завершить негативную кампанию.

Смотрите матч 30-го тура УПЛ в воскресенье, четвертого июня. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Динамо" на UA-Футбол>>

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В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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