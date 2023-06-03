Днепр-1 - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Последний тур – решающий. Хотя "Днепр-1" уже не борется за чемпионство, перед командой стоит задача выхода в квалификацию Лиги чемпионов. Для этого нужно победить "Кривбасс", сохраняющий шансы на Лигу конференций.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Поскольку у обеих команд есть турнирные задания и они не состоят в борьбе за выживание, этот матч можно называть одним из центральных в 30-м туре УПЛ. Он состоится в воскресенье, 4-го июня, в 15:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал 2+2. Также игру покажет YouTube канал FootballHab. Смотреть можно бесплатно и без регистрации прямо в этой новости.

УПЛ. 30-й тур. 04.06.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Дмитрий Бондаренко; арбитр ВАА - Николай Балакин

Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал 2+2, YouTube-канал FootballHab