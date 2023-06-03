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Днепр-1 - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.06.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Олександр Приходько
Последний тур – решающий. Хотя "Днепр-1" уже не борется за чемпионство, перед командой стоит задача выхода в квалификацию Лиги чемпионов. Для этого нужно победить "Кривбасс", сохраняющий шансы на Лигу конференций.
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Поскольку у обеих команд есть турнирные задания и они не состоят в борьбе за выживание, этот матч можно называть одним из центральных в 30-м туре УПЛ. Он состоится в воскресенье, 4-го июня, в 15:00.
Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал 2+2. Также игру покажет YouTube канал FootballHab. Смотреть можно бесплатно и без регистрации прямо в этой новости.
УПЛ. 30-й тур. 04.06.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Бондаренко; арбитр ВАА - Николай Балакин
"Днепр-1" 15:00 "Кривбасс"
Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал 2+2, YouTube-канал FootballHab
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