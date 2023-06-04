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Заря: Из-за досадной технической ошибки Мишнева не было в протоколе
Официальное заявление луганского клуба на счет инцидента с заявкой Дмитрия
Фото з відкритих джерел
В 30-м туре УПЛ луганская "Заря"
Как стало известно после игры, по ходу матча случился казус: на 76-й минуте в составе гостей на поле появился Дмитрий Мишнев, отсутствовавший в заявке "Зари" на эту игру.
После этого УПЛ на своем официальном сайте добавила примечание, что футболист отсутствовал в рапорте арбитра и добавила Мишнева в список запасных игроков.
В свою очередь луганская "Заря" не стала медлить с реакцией на эту ситуацию и сделала свое заявление, в котором этот инцидент объясняется технической ошибкой.
"Футбольный клуб "Заря" на протяжении сезона настойчиво шел к своей цели - сразиться за самые высокие места в чемпионате и завоевать в год столетия историческое место, которое даст команде право играть в Лиге Чемпионов. Все, кто смотрел игру с "Минаем", видели, что команда делала все для этого, уверенно победила и отдала все силы на поле для результата.
И все, кто смотрел матч сегодня, видели это. Но из-за досадной технической ошибки, о которой мы узнали от делегата матча уже после игры, на поле вышел Дмитрий Мишнев, которого, как оказалось, не было в протоколе. Футбольный клуб "Заря" хочет прекратить все возможные домыслы по этому поводу и откровенно заявить, что эта нелепая ситуация произошла только из-за досадной технической ошибки. Извиняемся перед болельщиками и продолжаем свой уверенный путь к новым высотам!", - говорится в посте "Зари" в Instagram.
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