Заря: Из-за досадной технической ошибки Мишнева не было в протоколе

В 30-м туре УПЛ луганская "Заря" на выезде уверенно победила "Минай" – со счетом 3:0.

Как стало известно после игры, по ходу матча случился казус: на 76-й минуте в составе гостей на поле появился Дмитрий Мишнев, отсутствовавший в заявке "Зари" на эту игру.

После этого УПЛ на своем официальном сайте добавила примечание, что футболист отсутствовал в рапорте арбитра и добавила Мишнева в список запасных игроков.

В свою очередь луганская "Заря" не стала медлить с реакцией на эту ситуацию и сделала свое заявление, в котором этот инцидент объясняется технической ошибкой.