Ингулец объявил об уходе второго тренера

36-летний хорват Младен Бартулович покинул пост тренера "Ингульца", сообщает клубная пресс-служба.

Футбольный клуб "Ингулец" благодарит Младена Бартуловича за годы сотрудничества. Младен пришел в клуб в январе 2020 года и своим опытом, решительностью и важными голами помог команде получить бронзовые награды Первой лиги и выйти в УПЛ, а затем и сохранить прописку в высшем дивизионе украинского футбола.

По завершению карьеры игрока получил тренерский диплом и стал ассистентом главного тренера клуба, а после увольнения Сергея Лавриненко и до назначения Сергея Ковальца возглавлял команду и в трех матчах одержал две победы, уступив в упорной борьбе только киевскому "Динамо".

Желаем Младену в тренерской карьере достичь не меньших высот, чем это было на футбольном поле. Спасибо за все, легионер с украинским сердцем!", - говорится в заявлении клуба.