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Ингулец объявил об уходе второго тренера
Младен Бартулович находился в команде с 2020 года
Фото: ФК Динамо Київ
36-летний хорват Младен Бартулович покинул пост тренера "Ингульца", сообщает клубная пресс-служба.
Футбольный клуб "Ингулец" благодарит Младена Бартуловича за годы сотрудничества. Младен пришел в клуб в январе 2020 года и своим опытом, решительностью и важными голами помог команде получить бронзовые награды Первой лиги и выйти в УПЛ, а затем и сохранить прописку в высшем дивизионе украинского футбола.
По завершению карьеры игрока получил тренерский диплом и стал ассистентом главного тренера клуба, а после увольнения Сергея Лавриненко и до назначения Сергея Ковальца возглавлял команду и в трех матчах одержал две победы, уступив в упорной борьбе только киевскому "Динамо".
Желаем Младену в тренерской карьере достичь не меньших высот, чем это было на футбольном поле. Спасибо за все, легионер с украинским сердцем!", - говорится в заявлении клуба.
"Ингулец" по итогам сезона-2022/23 занял 14-е место в турнирной таблице УПЛ и сыграет в переходных матчах с ЛНЗ. Отметим, что вчера петровский клуб уволил Сергея Ковальца с должности главного тренера команды.
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