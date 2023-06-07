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Бартулович: Чувствовал готовность быть главным тренером Ингульца и отработать второй круг
Тренер рассказал, почему покинул клуб
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Бывший тренер "
- Младен, вы же читали новость о том, что президент "Ингульца" сказал по поводу вашего ухода из команды? В своем комментарии Александр Поворознюк утверждает, что вы покинули клуб из-за того, что ждали своего назначения на место старшего тренера на два стыковых матча.
- Я уже пролистал эту страницу и комментировать слова президента клуба не буду. Когда я сказал ему свое решение, мы спокойно обменялись мыслями и пожали руки. Я благодарен ему за доверие, которое мне было предоставлено.
- Какова была причина покидать "Ингулец", где вы завершали играть и начинали тренерскую карьеру?
- Было много причин и ситуаций, далеко не одна. Это внутренняя кухня, выносить в прессу не буду. Может, когда-нибудь позже я буду готов рассказать.
В любом случае, хочу поблагодарить всех игроков и сотрудников "Ингульца" за сезон, он дал мне очень много, как начинающему тренеру. Это бесценный опыт.
- С Поворознюком сложно работать?
- Не настолько, как все думают. Александр Григорьевич уже десять лет руководит "Ингульцем" и разбирается в многих нюансах футбола.
- Весной клуб вообще начал с победы над "Динамо", но уже под руководством Сергея Ковальца.
- После первого круга президент взял паузу. А потом пригласил опытного специалиста. Я спокойно принял его решение. Хотя чувствовал готовность быть главным и отработать так второй круг.
Сергею Ивановичу было удобно, что его помощники уже давно были в "Ингульце" и смогли рассказать о многих нюансах того, как функционирует клуб.
Команда зимой готовилась даже не столько к стартовой игре с "Динамо", сколько к матчам с прямыми конкурентами. 11 марта мы обыграли (2:1) "Металлист", а 1 апреля – "Минай" (2:1).
- Сложно было из старшего снова возвращаться в помощники?
- На старшем тренере лежит вся ответственность и за ним последнее решение. Большее давление, но тем более интересно работать.
- Ковальца клуб уволил четвертого июня, а вы ушли пятого.
- Да, но уход из "Ингульца" был моим решением. Так сложились обстоятельства.
Сергей Иванович был расстроен, мы оба сожалели, что не выполнили задание на сезон. Перед окончанием чемпионата у нас было неплохое расписание, чтобы все решить в свою пользу.
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