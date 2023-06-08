  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Еще один источник утверждает, что Шахтер расторгнет контракт с Йовичевичем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще один источник утверждает, что Шахтер расторгнет контракт с Йовичевичем

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

У горняков сейчас два кандидата на замену хорвата

Еще один источник утверждает, что Шахтер расторгнет контракт с Йовичевичем

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Накануне в информационном пространстве появились слухи о том, что владелец "Шахтера" Ринат Ахметов решил прекратить сотрудничество с тренерским штабом команды Игора Йовичевича. Сообщалось, что заменить 49-летнего хорвата может наставник "Зари" Патрик ван Леувен.

Журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале "Бомбардир" подтверждает информацию ТаТоТаке. Это действительно инициатива президента "горняков" - все уже принято и озвучено.

Сейчас у "Шахтера" есть два кандидата. Один тренер очень знаком донецкому клубу по Европе. Второй, более реальный - коуч луганской команды Патрик ван Леувен.

Напомним, что в сезоне-2022/23 "Шахтер" выиграл чемпионство, играл в группе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Читайте такжеЙовичевич: Я бы соврал, если бы сказал, что не боялся, что в Шахтере все не пойдет хорошо
По теме
yellow-arrow
Чигринский может вернуться в УПЛ
yellow-arrow
Официально. Полесье подписало экс-защитника Динамо и Шахтера
yellow-arrow
Огненович покинул Металлист по семейным обстоятельствам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Ринат Ахметов Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fanatSD (донецк)
08.06.2023 в 12:39
заря-шахтёр 0-3.какой ван лаувен?
Ответить
0
0
fanatSD (донецк)
08.06.2023 в 12:37
поживём увидим
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
08.06.2023 в 12:35
Людина ніде не провалилася, при ній звернули ще більше уваги на Мудрика та продали за величезні гроші, гравці прогресують та ростуть у ціні.У чому логіка? Це просто шок.
Ответить
0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
08.06.2023 в 12:17
Якісь гнилі інтриги, з яких користі Шахтарю буде нуль.А Йовичевичу треба вчитися у Луческу! Дід успішно дурив Ахметова, як і зараз дурить Суркісів: будь-яку принизливу поразку може продати як маєстатичну звитягу.
Ответить
+1
0
terber (ternopil)
08.06.2023 в 12:38
ну так циган є циганом на все життя,а то Хорват Украіно мовний не вписався в сестему доброго самарітянина днр
Ответить
0
-1
Харьковчанин (Харків)
08.06.2023 в 11:37
треба було подивитись як в Європі зіграють
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде