Гочолеишвили вызван в национальную и молодежную сборные Грузии

Защитник "Шахтера" Георгий Гочолеишвили получил вызов в ряды национальной и молодежной сборных Грузии.

Главная команда страны проведет 2 выездных поединка в квалификации Евро-2024: 17 июня подопечные Вилли Саньоля сыграют в Ларнаке со сборной Кипра, а 20 июня встретятся в Глазго с Шотландией.

Также 21 июня - 8 июля Грузия и Румыния будут принимать матчи молодежного чемпионата Европы (U-21). На правах хозяев грузины сыграют в группе А вместе с Португалией, Бельгией и Нидерландами. 22-летний Гочолеишвили включен в заявку молодежной сборной на турнир.

Напомним, Георгий Гочолеишвили дебютировал за национальную сборную Грузии 17 ноября 2022 года и на сегодня провел в ее составе 3 матча. Также на счету защитника "горняков" 7 игр и 1 гол за сборную Грузии U-21.