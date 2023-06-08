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Гочолеишвили вызван в национальную и молодежную сборные Грузии
Легионера "Шахтера" ждет насыщенный график
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Шахтера" Георгий Гочолеишвили получил вызов в ряды национальной и молодежной сборных Грузии.
Главная команда страны проведет 2 выездных поединка в квалификации Евро-2024: 17 июня подопечные Вилли Саньоля сыграют в Ларнаке со сборной Кипра, а 20 июня встретятся в Глазго с Шотландией.
Также 21 июня - 8 июля Грузия и Румыния будут принимать матчи молодежного чемпионата Европы (U-21). На правах хозяев грузины сыграют в группе А вместе с Португалией, Бельгией и Нидерландами. 22-летний Гочолеишвили включен в заявку молодежной сборной на турнир.
Напомним, Георгий Гочолеишвили дебютировал за национальную сборную Грузии 17 ноября 2022 года и на сегодня провел в ее составе 3 матча. Также на счету защитника "горняков" 7 игр и 1 гол за сборную Грузии U-21.
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