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Близниченко: Сейчас такого нет, что в сборную вызывают только из Динамо или Шахтера

Премьер-лига
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Хавбек Вереса не скрывает своей мечты получить вызов в сборную

Близниченко: Сейчас такого нет, что в сборную вызывают только из Динамо или Шахтера

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Новина українською

Полузащитник "Вереса" Андрей Близниченко, который зимой перешел в ровненский клуб из "Ингульца", признался, что мечтает получить вызов в национальную сборную Украины.

"Сборная Украины - это большая мечта. Если я буду много работать и показывать на поле классную игру. Сейчас такого нет, что в сборную вызывают только из "Динамо" или "Шахтера". Сейчас уже вызывают всех, кто себя показывает.

Так что я думаю, что это вообще не проблема. Если забивать, отдавать и играть – все возможно", – сказал Близниченко.

Напомним, что 28-летний Близниченко в минувшем сезоне провел за "Верес" 15 матчей, забил пять голов и стал лучшим бомбардиром ровенской команды в УПЛ.

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В статье: Украина Верес (Ровно) Андрей Близниченко
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Источник:
VERES TV

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