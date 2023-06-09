Близниченко: Сейчас такого нет, что в сборную вызывают только из Динамо или Шахтера

Полузащитник "Вереса" Андрей Близниченко, который зимой перешел в ровненский клуб из "Ингульца", признался, что мечтает получить вызов в национальную сборную Украины .

"Сборная Украины - это большая мечта. Если я буду много работать и показывать на поле классную игру. Сейчас такого нет, что в сборную вызывают только из "Динамо" или "Шахтера". Сейчас уже вызывают всех, кто себя показывает.

Так что я думаю, что это вообще не проблема. Если забивать, отдавать и играть – все возможно", – сказал Близниченко.