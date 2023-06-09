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В УАФ опубликовали судейские назначения на первые матчи плей-офф за место в УПЛ

Премьер-лига
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Екатерина Монзуль будет работать с VAR

В УАФ опубликовали судейские назначения на первые матчи плей-офф за место в УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на первые матчи плей-офф за право участия в УПЛ.

Плей-офф. Первые матчи

10.06.2023

"Ингулец" — "ЛНЗ". Петрово. Стадион "Ингулец". 17.00. Арбитр — Романов В. М. (Днепр), Арбитр VAR — Монзуль К. В. (Харьков).

"Металлург" Запорожье — "Верес". Львов. Стадион "Украина". 17.00. Арбитр — Иванов Ю. В. (Донецкая обл.), Арбитр VAR — Копиевский В. В. (Кропивницкий).

Напомним, что ответные встречи пройдут 14 июня.

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В статье: Верес (Ровно) Ингулец (Петрово) ЛНЗ (Черкассы) Металлург (Запорожье)
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Источник:
УАФ

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