В УАФ опубликовали судейские назначения на первые матчи плей-офф за место в УПЛ

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на первые матчи плей-офф за право участия в УПЛ.

Плей-офф. Первые матчи

10.06.2023

"Ингулец" — "ЛНЗ". Петрово. Стадион "Ингулец". 17.00. Арбитр — Романов В. М. (Днепр), Арбитр VAR — Монзуль К. В. (Харьков).

"Металлург" Запорожье — "Верес". Львов. Стадион "Украина". 17.00. Арбитр — Иванов Ю. В. (Донецкая обл.), Арбитр VAR — Копиевский В. В. (Кропивницкий).

Напомним, что ответные встречи пройдут 14 июня.