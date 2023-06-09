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В УАФ опубликовали судейские назначения на первые матчи плей-офф за место в УПЛ
Екатерина Монзуль будет работать с VAR
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на первые матчи плей-офф за право участия в УПЛ.
Плей-офф. Первые матчи
10.06.2023
"Ингулец" — "ЛНЗ". Петрово. Стадион "Ингулец". 17.00. Арбитр — Романов В. М. (Днепр), Арбитр VAR — Монзуль К. В. (Харьков).
"Металлург" Запорожье — "Верес". Львов. Стадион "Украина". 17.00. Арбитр — Иванов Ю. В. (Донецкая обл.), Арбитр VAR — Копиевский В. В. (Кропивницкий).
Напомним, что ответные встречи пройдут 14 июня.
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