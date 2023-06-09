Отец Реброва: Сергей неоднократно бывал в гостях у Леоненко, но близко с ним не дружил

Отец главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Станислав рассказал о том, с кем его сын дружил в " Динамо ".

– Самыми близкими друзьями Сергея были Паша Шкапенко, который недавно умер, и Дима Парфенов из Одессы. Мы с женой даже с родителями Парфенова подружились. Также Сергей неоднократно бывал в гостях у Леоненко, но близко с ним не дружил, Виктор был постарше.

– Что можете сказать о братьях Суркисах?

– Ничего не могу сказать, потому что я рядом с ними не работал. Они для меня – загадка.