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Отец Реброва: Сергей неоднократно бывал в гостях у Леоненко, но близко с ним не дружил
Отец рассказал, с кем в Динамо дружил Сергей
Отец главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Станислав рассказал о том, с кем его сын дружил в "
– Самыми близкими друзьями Сергея были Паша Шкапенко, который недавно умер, и Дима Парфенов из Одессы. Мы с женой даже с родителями Парфенова подружились. Также Сергей неоднократно бывал в гостях у Леоненко, но близко с ним не дружил, Виктор был постарше.
– Что можете сказать о братьях Суркисах?
– Ничего не могу сказать, потому что я рядом с ними не работал. Они для меня – загадка.
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