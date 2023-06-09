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Отец Реброва: Сергей неоднократно бывал в гостях у Леоненко, но близко с ним не дружил

Премьер-лига
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Отец рассказал, с кем в Динамо дружил Сергей

Отец Реброва: Сергей неоднократно бывал в гостях у Леоненко, но близко с ним не дружил

Новина українською

Отец главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Станислав рассказал о том, с кем его сын дружил в "Динамо".

– Самыми близкими друзьями Сергея были Паша Шкапенко, который недавно умер, и Дима Парфенов из Одессы. Мы с женой даже с родителями Парфенова подружились. Также Сергей неоднократно бывал в гостях у Леоненко, но близко с ним не дружил, Виктор был постарше.

– Что можете сказать о братьях Суркисах?

– Ничего не могу сказать, потому что я рядом с ними не работал. Они для меня – загадка.

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В статье: Игорь Суркис Сергей Ребров Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Fanday

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