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Фран Соль ведет переговоры с кипрским АЕК-ом

Премьер-лига
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Испанец может продолжить карьеру на Кипре

Фран Соль ведет переговоры с кипрским АЕК-ом

Фото: CD Tenerife

Новина українською

Кипрский АЕК из Ларнаки этим летом может подписать форварда "Динамо" Франа Соля, сообщает издание Kerkida.

Отмечается, что стороны близки к подписанию контракта - переговоры идут очень быстро и в ближайшее время о трансфере может быть объявлено официально.

Соглашение испанского форварда с "Динамо" рассчитано до 30 июня этого года.

Напомним, в прошлом сезоне Соль на правах аренды выступал в "Малаге". В его активе 3 гола и 1 ассист в 32 матчах.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака) Фран Соль
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Источник:
kerkida.net

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