Фран Соль ведет переговоры с кипрским АЕК-ом

Кипрский АЕК из Ларнаки этим летом может подписать форварда " Динамо " Франа Соля, сообщает издание Kerkida.

Отмечается, что стороны близки к подписанию контракта - переговоры идут очень быстро и в ближайшее время о трансфере может быть объявлено официально.

Соглашение испанского форварда с "Динамо" рассчитано до 30 июня этого года.

Напомним, в прошлом сезоне Соль на правах аренды выступал в "Малаге". В его активе 3 гола и 1 ассист в 32 матчах.