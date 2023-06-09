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Фран Соль ведет переговоры с кипрским АЕК-ом
Испанец может продолжить карьеру на Кипре
Фото: CD Tenerife
Кипрский АЕК из Ларнаки этим летом может подписать форварда "
Отмечается, что стороны близки к подписанию контракта - переговоры идут очень быстро и в ближайшее время о трансфере может быть объявлено официально.
Соглашение испанского форварда с "Динамо" рассчитано до 30 июня этого года.
Напомним, в прошлом сезоне Соль на правах аренды выступал в "Малаге". В его активе 3 гола и 1 ассист в 32 матчах.
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Источник:kerkida.net
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