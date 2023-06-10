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Ингулец - ЛНЗ. Стартовые составы команд

Премьер-лига
(1 голосов)

Борьба за право быть участником УПЛ

Ингулец - ЛНЗ. Стартовые составы команд

Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10-го июня, состоится первый матч плей-офф за право быть участником УПЛ между третьей командой Первой лиги и четырнадцатой командой УПЛ последнего сезона. "Ингулец" и ЛНЗ уже объявили стартовые составы на игру.

"Ингулец": Паламарчук, Кучеренко, Ковалев, Клименко, Смоляков, Коробенко, Запорожец, Кухарук, Козак, Козиренко

ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Копыл, Муравский, Насонов, Ныч, Норенков, Савин, Тарасенко, Тищенко, Шестаков

Матч начнется в 17.00. Текстовую онлайн-трансляцию проведет матч-центр UA-Футбол.

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В статье: Ингулец (Петрово) ЛНЗ (Черкассы)
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