Ингулец - ЛНЗ. Стартовые составы команд

Сегодня, 10-го июня, состоится первый матч плей-офф за право быть участником УПЛ между третьей командой Первой лиги и четырнадцатой командой УПЛ последнего сезона. "Ингулец" и ЛНЗ уже объявили стартовые составы на игру.

"Ингулец": Паламарчук, Кучеренко, Ковалев, Клименко, Смоляков, Коробенко, Запорожец, Кухарук, Козак, Козиренко

ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Копыл, Муравский, Насонов, Ныч, Норенков, Савин, Тарасенко, Тищенко, Шестаков

Матч начнется в 17.00. Текстовую онлайн-трансляцию проведет матч-центр UA-Футбол.