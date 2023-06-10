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Ингулец - ЛНЗ. Стартовые составы команд
Борьба за право быть участником УПЛ
Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий
Сегодня, 10-го июня, состоится первый матч плей-офф за право быть участником УПЛ между третьей командой Первой лиги и четырнадцатой командой УПЛ последнего сезона. "Ингулец" и ЛНЗ уже объявили стартовые составы на игру.
"Ингулец": Паламарчук, Кучеренко, Ковалев, Клименко, Смоляков, Коробенко, Запорожец, Кухарук, Козак, Козиренко
ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Копыл, Муравский, Насонов, Ныч, Норенков, Савин, Тарасенко, Тищенко, Шестаков
Матч начнется в 17.00. Текстовую онлайн-трансляцию проведет матч-центр UA-Футбол.
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