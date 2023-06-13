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Коломойский сообщил Кучеру и Красникову, что финансирование Днепра-1 сокращается
Клуб ожидает снижение финансирования
Фото: Depositphotos.com
На прошлой неделе неофициальный владелец "Днепра-1" Игорь Коломойский провел встречу со спортивным директором клуба Евгением Красниковым и главным тренером Александром Кучером.
Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, было озвучено решение, что финансирование команды будет сокращено. Кучер и Красников остаются на своих должностях. Также будет распродажа легионеров, а Пеглоу и Бланко хотят сохранить в своих рядах.
Кроме того, днепрянам была поставлена конкретная задача - выход в групповой этап Лиги Европы или Лиги конференций.
Напомним, что "Днепр-1" предстоит стартовать в квалификации Лиги чемпионов. По пути в группу еврокубков нужно пройти одного из трех соперников в двухматчевом противостоянии.
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