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Коломойский сообщил Кучеру и Красникову, что финансирование Днепра-1 сокращается

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб ожидает снижение финансирования

Коломойский сообщил Кучеру и Красникову, что финансирование Днепра-1 сокращается

Фото: Depositphotos.com

Новина українською

На прошлой неделе неофициальный владелец "Днепра-1" Игорь Коломойский провел встречу со спортивным директором клуба Евгением Красниковым и главным тренером Александром Кучером.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, было озвучено решение, что финансирование команды будет сокращено. Кучер и Красников остаются на своих должностях. Также будет распродажа легионеров, а Пеглоу и Бланко хотят сохранить в своих рядах.

Кроме того, днепрянам была поставлена конкретная задача - выход в групповой этап Лиги Европы или Лиги конференций.

Напомним, что "Днепр-1" предстоит стартовать в квалификации Лиги чемпионов. По пути в группу еврокубков нужно пройти одного из трех соперников в двухматчевом противостоянии.

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В статье: Александр Кучер Евгений Красников Игорь Коломойский СК Днепр-1 ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
13.06.2023 в 11:31
Я так понимаю проход в группу лиги чемпионов вариант даже не рассматривается. Жаль. Было бы интересно.
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Alex-696 (Немирів)
13.06.2023 в 11:23
Звиздець Дніпру?
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avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
13.06.2023 в 11:28
Будем верить в это! Скорее бы)))
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