Коломойский сообщил Кучеру и Красникову, что финансирование Днепра-1 сокращается

На прошлой неделе неофициальный владелец "Днепра-1" Игорь Коломойский провел встречу со спортивным директором клуба Евгением Красниковым и главным тренером Александром Кучером.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, было озвучено решение, что финансирование команды будет сокращено. Кучер и Красников остаются на своих должностях. Также будет распродажа легионеров, а Пеглоу и Бланко хотят сохранить в своих рядах.

Кроме того, днепрянам была поставлена конкретная задача - выход в групповой этап Лиги Европы или Лиги конференций.

Напомним, что "Днепр-1" предстоит стартовать в квалификации Лиги чемпионов. По пути в группу еврокубков нужно пройти одного из трех соперников в двухматчевом противостоянии.