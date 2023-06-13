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ЛНЗ - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE матч плей-офф за право играть в УПЛ

Премьер-лига
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ЛНЗ - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.06.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE матч плей-офф за право играть в УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Первая серия противостояния за право в следующем сезоне сыграть в УПЛ получилась напряженной. Команды не рисковали, не раскрывались, но и не отсиживались в защите. В итоге – ничья 1:1, которая дает минимальное преимущество ЛНЗ в контексте правила выездного гола (да, оно действует).

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В ответном матче определится, кто будет играть в следующем сезоне на элитарном уровне. Матч состоится в среду, 14-го июня, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит официальный YouTube-аккаунт ПФЛ. Смотреть можно бесплатно и без регистрации.

Плейер с трансляцией появится на страницах сайта в день игры. Следите за обновлениями.

Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча с помощью текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Ингулец (Петрово) Где смотреть футбол ЛНЗ (Черкассы)
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